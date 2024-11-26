https://ria.ru/20241126/front-1985787558.html
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев - РИА Новости, 26.11.2024
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев
Тяжелые бои идут на нескольких участках харьковского фронта, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:24
2024-11-26T14:24
2024-11-26T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Тяжелые бои идут на нескольких участках харьковского фронта, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжёлые и упорные бои идут сразу на нескольких участках харьковского фронта", - написал он в своем Telegram-канале. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки Харьковской области.
https://ria.ru/20241107/kupyansk-1982455243.html
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев
Ганчев: на нескольких участках харьковского фронта идут тяжелые бои