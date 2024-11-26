https://ria.ru/20241126/front-1985787558.html

В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев

В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев - РИА Новости, 26.11.2024

В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев

Тяжелые бои идут на нескольких участках харьковского фронта, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:24

2024-11-26T14:24

2024-11-26T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

виталий ганчев

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Тяжелые бои идут на нескольких участках харьковского фронта, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжёлые и упорные бои идут сразу на нескольких участках харьковского фронта", - написал он в своем Telegram-канале. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки Харьковской области.

https://ria.ru/20241107/kupyansk-1982455243.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)