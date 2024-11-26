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В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 26.11.2024 (обновлено: 15:30 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/front-1985787558.html
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев - РИА Новости, 26.11.2024
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев
Тяжелые бои идут на нескольких участках харьковского фронта, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:24
2024-11-26T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Тяжелые бои идут на нескольких участках харьковского фронта, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжёлые и упорные бои идут сразу на нескольких участках харьковского фронта", - написал он в своем Telegram-канале. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки Харьковской области.
https://ria.ru/20241107/kupyansk-1982455243.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Харьковской области идут тяжелые бои, сообщил Ганчев

Ганчев: на нескольких участках харьковского фронта идут тяжелые бои

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Тяжелые бои идут на нескольких участках харьковского фронта, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наши военные продолжают слаженную работу по освобождению Харьковщины от врага. Тяжёлые и упорные бои идут сразу на нескольких участках харьковского фронта", - написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий ГанчевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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