https://ria.ru/20241126/frg-1985820471.html

ФРГ поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

ФРГ поставит Украине две системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 26.11.2024

ФРГ поставит Украине две системы ПВО IRIS-T

Германия до истечения года поставит на Украину две системы ЗРК Iris-T, заявила германский министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече глав МИД "Большой... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:18

2024-11-26T16:18

2024-11-26T16:30

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 26 ноя - РИА Новости. Германия до истечения года поставит на Украину две системы ЗРК Iris-T, заявила германский министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече глав МИД "Большой семерки" в городе Фьюджи под Римом."До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T", - сообщила Бербок журналистам. По её словам, Германия с начала конфликта на Украине потратила на помощь Киеву 37 миллиардов евро и намерена и дальше поддерживать страну ради "собственной защиты" Германии.В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241004/sau--1976298094.html

https://ria.ru/20241017/germaniya-1978616339.html

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германия, украина, в мире, анналена бербок, нато, олаф шольц, россия, сергей лавров