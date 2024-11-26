https://ria.ru/20241126/fotomarafon-1985795347.html
#ПервоеСлово. Итоги фотомарафона РИА Новости и Одноклассников ко Дню матери
#ПервоеСлово. Итоги фотомарафона РИА Новости и Одноклассников ко Дню матери - РИА Новости, 26.11.2024
#ПервоеСлово. Итоги фотомарафона РИА Новости и Одноклассников ко Дню матери
РИА Новости совместно с ОК провели фотомарафон, приуроченный ко Дню матери — #ПервоеСлово. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:36
2024-11-26T14:36
2024-11-26T14:44
россия
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день матери
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. РИА Новости совместно с ОК провели фотомарафон, приуроченный ко Дню матери — #ПервоеСлово.С 21 по 25 ноября пользователи соцсети Одноклассники могли по специальному хештегу #ПервоеСлово опубликовать фото своих мам, а также жён или сестёр, ставших мамами, и таким образом поздравить их с праздником.В итоге в марафоне приняли участие 23 тысячи человек, ещё несколько сотен оставили снимки в комментариях под постом. Лучшие фото мы собрали в поздравительный видеоролик и опубликовали на странице РИА Новости.День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 24 число.
https://ria.ru/20241122/bezopasnost-1985059481.html
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#Первоеслово. Итоги фотомарафона ко Дню матери
#Первоеслово. Итоги фотомарафона ко Дню матери.
2024-11-26T14:36
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россия, одноклассники, день матери, соцсети, общество, технологии
Россия, Одноклассники, День матери, Соцсети, Общество, Технологии