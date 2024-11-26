https://ria.ru/20241126/fotomarafon-1985795347.html

#ПервоеСлово. Итоги фотомарафона РИА Новости и Одноклассников ко Дню матери

#ПервоеСлово. Итоги фотомарафона РИА Новости и Одноклассников ко Дню матери - РИА Новости, 26.11.2024

#ПервоеСлово. Итоги фотомарафона РИА Новости и Одноклассников ко Дню матери

РИА Новости совместно с ОК провели фотомарафон, приуроченный ко Дню матери — #ПервоеСлово. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:36

2024-11-26T14:36

2024-11-26T14:44

россия

одноклассники

день матери

соцсети

общество

технологии

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. РИА Новости совместно с ОК провели фотомарафон, приуроченный ко Дню матери — #ПервоеСлово.С 21 по 25 ноября пользователи соцсети Одноклассники могли по специальному хештегу #ПервоеСлово опубликовать фото своих мам, а также жён или сестёр, ставших мамами, и таким образом поздравить их с праздником.В итоге в марафоне приняли участие 23 тысячи человек, ещё несколько сотен оставили снимки в комментариях под постом. Лучшие фото мы собрали в поздравительный видеоролик и опубликовали на странице РИА Новости.День матери в России традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпал на 24 число.

https://ria.ru/20241122/bezopasnost-1985059481.html

россия

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2024

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#Первоеслово. Итоги фотомарафона ко Дню матери #Первоеслово. Итоги фотомарафона ко Дню матери. 2024-11-26T14:36 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, одноклассники, день матери, соцсети, общество, технологии