https://ria.ru/20241126/forum-1985880820.html

Первый день форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" завершился в Малайзии

Первый день форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" завершился в Малайзии - РИА Новости, 26.11.2024

Первый день форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" завершился в Малайзии

Завершился первый день работы Международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН", который проходит 26-27 ноября в столице Малайзии Куала-Лумпуре,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:43

2024-11-26T20:43

2024-11-26T20:43

экономика

россия

малайзия

куала-лумпур

александр стуглев

алексей груздев

айрат хайруллин

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Завершился первый день работы Международного бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН", который проходит 26-27 ноября в столице Малайзии Куала-Лумпуре, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Участники обсудили возможности для взаимной интеграции экономик стран в условия глобальной трансформации. Организатор форума – фонд "Росконгресс" под брендом Roscongress International. Форум проходит при поддержке министерства промышленности и торговли РФ и Торгового представительства РФ в Малайзии. Первый день деловой программы Форума был посвящен общеэкономическим вопросам кооперации стран региона. Деловую программу открыло пленарное заседание, участие в котором приняли заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев; основатель и председатель компании Ikhlas Capital, председатель, Деловой консультативный совет АСЕАН Малайзии Назир Разак; президент Торгово-промышленной палаты Лаоса, председатель Делового консультативного совета АСЕАН Удет Суваннавонг; министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин; председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, а также заместитель директора корпорации развития внешней торговли Малайзии (MATRADE) Абу Бакар Юсоф, Спикеры главной сессии форума уверены, что трансформационные процессы в мире требуют диверсификации товарооборота и усиления роли бизнес-кооперации. По данным министерства промышленности и торговли РФ, только за неполный 2024 год товарооборот между странами АСЕАН и Россией составил около 17 миллиардов долларов США. Решая задачу расширения товарооборота, Россия уже поставляет в страны АСЕАН не только традиционные энергоресурсы, но и лекарственные средства, химическую продукцию, продукцию сельского хозяйства, удобрения и ИТ. Немалую роль здесь играют микро-мало- и средние предприятия, являющиеся движущей силой развития деловых отношений между странами. На необходимость поддерживать такой диалог указал Александр Стуглев. "По данным министерства экономического развития Российской Федерации, товарооборот между Россией и странами АСЕАН в 2023 году вырос на 14,6% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного значения. В первом полугодии 2024 года прирост продолжился и составил 20,5%. Со своей стороны фонд "Росконгресс" также содействует развитию торговых и инвестиционных связей между представителями МСП России и странами АСЕАН через проведение ключевых деловых мероприятий, таких как Восточный экономический форум и Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2025 году с 18 по 21 июня. Эти площадки дают бизнесу возможность обсуждать стратегические направления, обмениваться опытом, привлекать инвесторов и находить новых партнеров. В том числе - и для представителей малого и среднего бизнеса, для которых организуются специальные сессии, а в рамках ПМЭФ проводится Форум МСП. Бизнес стран АСЕАН уже хорошо знаком с ними: к примеру, делегация из Малайзии на Восточном экономическом форуме в 2024 году была одной из крупнейших, на Петербургском экономическом форуме 2024 года прошла сессия "ЕАЭС-АСЕАН", где спикеры поделились основными трендами в развитии отношений между нашими странами: улучшение межрегиональных коммуникаций, внедрение новых платежных систем и переход в расчеты в национальные валюты. Мы надеемся продолжить обсуждение перспектив сотрудничества на полях наших проектов", – отметил Стуглев.

https://ria.ru/20241125/kongress-1985666500.html

https://ria.ru/20241125/asean-1985584375.html

россия

малайзия

куала-лумпур

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экономика, россия, малайзия, куала-лумпур, александр стуглев, алексей груздев, айрат хайруллин, евразийский экономический союз