https://ria.ru/20241126/filippo-1985684074.html

Во Франции обратились к Макрону после его безумного решения по Украине

Во Франции обратились к Макрону после его безумного решения по Украине - РИА Новости, 26.11.2024

Во Франции обратились к Макрону после его безумного решения по Украине

В случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:05

2024-11-26T01:05

2024-11-26T01:05

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В случае отправки войск на Украину президент Франции Эммануэль Макрон станет предателем своей страны, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Это будет не война Франции, а искра с желаемой целью развязать третью мировую войну <...> (Этот — Прим. ред.) приказ отдал бы не командующий армии, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции", — заявил политик.По его мнению, если Макрон все же решится отправить войска на Украину, то главной обязанностью французов станет массовое неповиновение безумному решению Макрона, ради спасения Пятой республики от катастрофы.В субботу в интервью британскому телевидению министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что "красных линий" в поддержке Украины не существует, поэтому ВСУ могут запустить дальнобойные французские ракеты по территории России "в целях самообороны".Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.Ранее газета New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.

https://ria.ru/20241125/atacms-1985667839.html

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985656001.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, флориан филиппо, владимир путин