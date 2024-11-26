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"Не в те руки". Стало известно, чего опасаются в Европе из-за Украины - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:07 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/evropa-1985709982.html
"Не в те руки". Стало известно, чего опасаются в Европе из-за Украины
"Не в те руки". Стало известно, чего опасаются в Европе из-за Украины - РИА Новости, 26.11.2024
"Не в те руки". Стало известно, чего опасаются в Европе из-за Украины
Европейская разведка видит угрозу в возможном притоке украинских военных и контрабанде оружия после окончания конфликта на Украине, передает агентство... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:07
2024-11-26T09:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
владимир путин
сеймур херш
сергей лавров
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Европейская разведка видит угрозу в возможном притоке украинских военных и контрабанде оружия после окончания конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg. "Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки", - говорится в сообщении агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и бывший тогда замглавы польского МВД Мачей Вонсик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, европа, владимир путин, сеймур херш, сергей лавров, евросоюз, нато, европол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Владимир Путин, Сеймур Херш, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Европол
"Не в те руки". Стало известно, чего опасаются в Европе из-за Украины

Bloomberg: в Европе видят угрозу из-за притока оружия и военных с Украины

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Европейская разведка видит угрозу в возможном притоке украинских военных и контрабанде оружия после окончания конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg.
"Разведывательное сообщество по всей Европе также готовится к возможным угрозам после окончания войны, таким как приток украинских ветеранов и контрабанда оружия, которое может попасть не в те руки", - говорится в сообщении агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и бывший тогда замглавы польского МВД Мачей Вонсик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
"Последствия на полвека". Какое оружие Пентагон решил передать Украине
24 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинСеймур ХершСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЕвропол
 
 
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