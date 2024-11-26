https://ria.ru/20241126/estonija-1985687587.html

Министр обороны Эстонии призвал союзников не отправлять войска на Украину

Министр обороны Эстонии призвал союзников не отправлять войска на Украину - РИА Новости, 26.11.2024

Министр обороны Эстонии призвал союзников не отправлять войска на Украину

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, так как риски от совершения подобных шагов перевешивают... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:44

2024-11-26T01:44

2024-11-26T01:44

в мире

украина

франция

киев

ханно певкур

эммануэль макрон

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал союзников Киева не отправлять войска на Украину, так как риски от совершения подобных шагов перевешивают преимущества, сообщает издание Hill. "Европейские лидеры, согласно сообщениям, обсуждают, отправлять ли войска на Украину для тренировки и помощи... Однако Певкур заявил, что риски от такого шага перевешивают преимущества, несмотря на то, что Украина сталкивается с нехваткой личного состава и борется за поддержание боевого духа", - говорится в публикации издания по итогам общения с Певкуром на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе. Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Официальная позиция Парижа по-прежнему заключается в "отсутствии красных линий" в поддержке Украины. В том, что касается отправки военных на помощь Киеву, МИД Франции придерживается риторики "ничего не исключено". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. В Кремле, в свою очередь, заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241122/estoniya-1985183155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, киев, ханно певкур, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, эстония