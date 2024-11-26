https://ria.ru/20241126/es-1985748584.html

ЕС хочет направить Киеву миллиард евро из российских активов

ЕС хочет направить Киеву миллиард евро из российских активов - РИА Новости, 26.11.2024

ЕС хочет направить Киеву миллиард евро из российских активов

Евросоюз намерен направить на поддержку военной промышленности Украины миллиард евро из второго транша доходов от замороженных российских активов, заявил на... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:05

2024-11-26T12:05

2024-11-26T15:57

россия

украина

европа

дидье рейндерс

сергей лавров

евросоюз

euroclear

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Евросоюз намерен направить на поддержку военной промышленности Украины миллиард евро из второго транша доходов от замороженных российских активов, заявил на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. "Мы уже направили для Украины полтора миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. Девяносто процентов этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и ПВО, а также впервые — на закупки у украинской оборонной промышленности. Что касается следующего транша, который мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда евро, мы предложили предусмотреть миллиард евро из него на украинскую промышленность", — сказал он.Еврокомиссар напомнил, что в общей сложности институты и страны ЕС потратили на поддержку Украины уже порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда — на военную помощь. Более шести миллиардов военной помощи поступили через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует еще почти семь миллиардов евро. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В феврале этого года Совет ЕС постановил учитывать доходы от российских активов отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Как сообщала Euroclear в конце октября, с начала года замороженные средства принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро. В конце октября Совет ЕС утвердил выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от российских активов. Российский МИД не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Как заявлял главе ведомстве Сергей Лавров, Москва ответит на конфискацию ее резервов, поскольку у Кремля тоже есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20241126/minselkhoz-1985702000.html

https://ria.ru/20241125/migranty-1985444023.html

https://ria.ru/20241121/evropa-1984896370.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, дидье рейндерс, сергей лавров, евросоюз, euroclear, европарламент, в мире