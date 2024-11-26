ЕС хочет направить Киеву миллиард евро из российских активов
ЕС может направить Киеву миллиард евро из российских активов для покупки оружия
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Евросоюз намерен направить на поддержку военной промышленности Украины миллиард евро из второго транша доходов от замороженных российских активов, заявил на пленарной сессии Европарламента еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
"Мы уже направили для Украины полтора миллиарда евро доходов от замороженных российских активов. Девяносто процентов этого первого транша будут распределены через Европейский фонд мира для поставок первоочередного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и ПВО, а также впервые — на закупки у украинской оборонной промышленности. Что касается следующего транша, который мы ожидаем в размере 1,9 миллиарда евро, мы предложили предусмотреть миллиард евро из него на украинскую промышленность", — сказал он.
Еврокомиссар напомнил, что в общей сложности институты и страны ЕС потратили на поддержку Украины уже порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда — на военную помощь. Более шести миллиардов военной помощи поступили через Европейский фонд мира, где сейчас Венгрия блокирует еще почти семь миллиардов евро.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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В феврале этого года Совет ЕС постановил учитывать доходы от российских активов отдельно и хранить на специальных счетах. Депозитарии не могут использовать их по своему усмотрению. Как сообщала Euroclear в конце октября, с начала года замороженные средства принесли процентный доход в размере 5,15 миллиарда евро.
В конце октября Совет ЕС утвердил выделение Украине кредита на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от российских активов.
Российский МИД не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Как заявлял главе ведомстве Сергей Лавров, Москва ответит на конфискацию ее резервов, поскольку у Кремля тоже есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
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