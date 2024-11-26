Советника Трампа обвинили в попытке извлечь выгоду из влияния на него
CBS News: Эпштейна обвинили в попытке извлечь выгоду из своего влияния на Трампа
© AP Photo / Andrew HarnikБорис Эпштейн возле Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Борис Эпштейн возле Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Советника победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Бориса Эпштейна обвинили в том, что он пытается извлечь выгоду из своего влияния на выбор будущим главой Белого дома кандидатов на государственные посты, сообщает телеканал CBS News.
"Команда Трампа пытается преодолеть внутренние распри из-за предполагаемого поведения старшего и давнего советника Бориса Эпштейна, которого по меньшей мере один политик-республиканец обвинил в попытке извлечь личную выгоду из его способности влиять на выбор кабинета (министров - ред.) Трампа", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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По данным CBS News, бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу.
Как сообщил телеканалу адвокат Грейтенса, его клиента попросили подать декларацию в рамках внутреннего расследования, которое проводят в штабе Трампа. В комментарии CBS News Эпштейн отверг обвинения.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что американский предприниматель Илон Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты при будущем главе Белого дома.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.