https://ria.ru/20241126/epshteyn-1985684699.html

Советника Трампа обвинили в попытке извлечь выгоду из влияния на него

Советника Трампа обвинили в попытке извлечь выгоду из влияния на него - РИА Новости, 26.11.2024

Советника Трампа обвинили в попытке извлечь выгоду из влияния на него

Советника победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Бориса Эпштейна обвинили в том, что он пытается извлечь выгоду из своего влияния на выбор... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:58

2024-11-26T00:58

2024-11-26T01:25

в мире

сша

миссури

дональд трамп

илон маск

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Советника победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Бориса Эпштейна обвинили в том, что он пытается извлечь выгоду из своего влияния на выбор будущим главой Белого дома кандидатов на государственные посты, сообщает телеканал CBS News. "Команда Трампа пытается преодолеть внутренние распри из-за предполагаемого поведения старшего и давнего советника Бориса Эпштейна, которого по меньшей мере один политик-республиканец обвинил в попытке извлечь личную выгоду из его способности влиять на выбор кабинета (министров - ред.) Трампа", - говорится в публикации на сайте телеканала. По данным CBS News, бывший губернатор штата Миссури Эрик Грейтенс предоставил команде Трампа декларацию, в которой заявил, что тон и поведение Эпштейна в общении с ним якобы намекали на то, что советник будущего главы Белого дома ожидает от него сотрудничества в бизнесе перед тем, как порекомендовать его кандидатуру Трампу. Как сообщил телеканалу адвокат Грейтенса, его клиента попросили подать декларацию в рамках внутреннего расследования, которое проводят в штабе Трампа. В комментарии CBS News Эпштейн отверг обвинения. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что американский предприниматель Илон Маск и Эпштейн устроили скандал из-за назначений на государственные посты при будущем главе Белого дома. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241124/tramp-1985402933.html

https://ria.ru/20241116/ssha-1984188375.html

https://ria.ru/20241118/skandal-1984415213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, миссури, дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024