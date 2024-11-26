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Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг - РИА Новости, 26.11.2024
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11:04 26.11.2024 (обновлено: 14:29 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/eksport-1985794467.html
Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг
Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг - РИА Новости, 26.11.2024
Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг
Основному цифровому инструменту для развития экспортной деятельности в стране - государственной платформе "Мой экспорт" - исполнилось 4 года, компаниям через... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:04
2024-11-26T14:29
россия
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Основному цифровому инструменту для развития экспортной деятельности в стране - государственной платформе "Мой экспорт" - исполнилось 4 года, компаниям через сервисы платформы оказано свыше 1,1 миллиона услуг, с ноября 2020 года в экосистеме зарегистрировались почти 37 тысяч российских компаний - как крупный бизнес, так и малые и средние предприятия, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Только за последний год количество пользователей увеличилось более чем на 40%, а объем оказанных услуг вырос в девять раз. Российским экспортерам на платформе сейчас доступны 126 услуг", - говорится в сообщении.Платформа, разработанная РЭЦ в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляет онлайн-доступ к широкому спектру государственных, региональных и коммерческих услуг, необходимых для экспорта несырьевых неэнергетических товаров."Услуги, предлагаемые на платформе "Мой экспорт", развиваются с акцентом на потребности клиентов. Наша задача, чтобы процессы получения разрешительных документов, например экспортных лицензий, фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, кредитования экспортных операций, страхования рисков, связанных с экспортными операциями, а также комплекс нефинансовых мер поддержки были понятными и предсказуемыми для экспортеров. При этом их получение должно происходить быстро и с минимальными затратами", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении."Мой экспорт" позволяет значительно сократить издержки экспортеров, поскольку вся необходимая информация загружается один раз и хранится в цифровом формате, обеспечивая доступ ко всем необходимым сервисам. Услугами платформы может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь доступ к компьютеру с интернетом и усиленную квалифицированную электронную подпись.В ближайших планах по развитию платформы - создание новых интерактивных аналитических сервисов и расширение возможностей оформления разрешительных документов. Будут совершенствоваться уже существующие функции, чтобы сделать работу пользователей еще более удобной. Продолжится наполнение и развитие Единого каталога услуг, в котором сегодня сосредоточена информация и доступ к более чем 600 услугам и мерам поддержки для экспортеров, предоставляемых как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. На платформе появятся новые обучающие программы по внешнеэкономической деятельности от Школы экспорта РЭЦ.
https://ria.ru/20241125/rets-1985544394.html
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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)
Россия, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг

РЭЦ: за 4 года платформа "Мой экспорт" оказала свыше 1,1 млн услуг

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Основному цифровому инструменту для развития экспортной деятельности в стране - государственной платформе "Мой экспорт" - исполнилось 4 года, компаниям через сервисы платформы оказано свыше 1,1 миллиона услуг, с ноября 2020 года в экосистеме зарегистрировались почти 37 тысяч российских компаний - как крупный бизнес, так и малые и средние предприятия, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Только за последний год количество пользователей увеличилось более чем на 40%, а объем оказанных услуг вырос в девять раз. Российским экспортерам на платформе сейчас доступны 126 услуг", - говорится в сообщении.
Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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25 ноября, 11:40
Платформа, разработанная РЭЦ в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляет онлайн-доступ к широкому спектру государственных, региональных и коммерческих услуг, необходимых для экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
"Услуги, предлагаемые на платформе "Мой экспорт", развиваются с акцентом на потребности клиентов. Наша задача, чтобы процессы получения разрешительных документов, например экспортных лицензий, фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, кредитования экспортных операций, страхования рисков, связанных с экспортными операциями, а также комплекс нефинансовых мер поддержки были понятными и предсказуемыми для экспортеров. При этом их получение должно происходить быстро и с минимальными затратами", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.
"Мой экспорт" позволяет значительно сократить издержки экспортеров, поскольку вся необходимая информация загружается один раз и хранится в цифровом формате, обеспечивая доступ ко всем необходимым сервисам. Услугами платформы может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь доступ к компьютеру с интернетом и усиленную квалифицированную электронную подпись.
В ближайших планах по развитию платформы - создание новых интерактивных аналитических сервисов и расширение возможностей оформления разрешительных документов. Будут совершенствоваться уже существующие функции, чтобы сделать работу пользователей еще более удобной. Продолжится наполнение и развитие Единого каталога услуг, в котором сегодня сосредоточена информация и доступ к более чем 600 услугам и мерам поддержки для экспортеров, предоставляемых как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. На платформе появятся новые обучающие программы по внешнеэкономической деятельности от Школы экспорта РЭЦ.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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25 ноября, 11:30
 
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