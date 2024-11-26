https://ria.ru/20241126/eksport-1985794467.html

Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг

Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг - РИА Новости, 26.11.2024

Платформа "Мой экспорт" за 4 года оказала свыше 1,1 млн услуг

Основному цифровому инструменту для развития экспортной деятельности в стране - государственной платформе "Мой экспорт" - исполнилось 4 года, компаниям через... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:04

2024-11-26T11:04

2024-11-26T14:29

россия

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Основному цифровому инструменту для развития экспортной деятельности в стране - государственной платформе "Мой экспорт" - исполнилось 4 года, компаниям через сервисы платформы оказано свыше 1,1 миллиона услуг, с ноября 2020 года в экосистеме зарегистрировались почти 37 тысяч российских компаний - как крупный бизнес, так и малые и средние предприятия, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Только за последний год количество пользователей увеличилось более чем на 40%, а объем оказанных услуг вырос в девять раз. Российским экспортерам на платформе сейчас доступны 126 услуг", - говорится в сообщении.Платформа, разработанная РЭЦ в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", предоставляет онлайн-доступ к широкому спектру государственных, региональных и коммерческих услуг, необходимых для экспорта несырьевых неэнергетических товаров."Услуги, предлагаемые на платформе "Мой экспорт", развиваются с акцентом на потребности клиентов. Наша задача, чтобы процессы получения разрешительных документов, например экспортных лицензий, фитосанитарных и ветеринарных сертификатов, кредитования экспортных операций, страхования рисков, связанных с экспортными операциями, а также комплекс нефинансовых мер поддержки были понятными и предсказуемыми для экспортеров. При этом их получение должно происходить быстро и с минимальными затратами", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении."Мой экспорт" позволяет значительно сократить издержки экспортеров, поскольку вся необходимая информация загружается один раз и хранится в цифровом формате, обеспечивая доступ ко всем необходимым сервисам. Услугами платформы может воспользоваться любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ. Все, что нужно - просто иметь доступ к компьютеру с интернетом и усиленную квалифицированную электронную подпись.В ближайших планах по развитию платформы - создание новых интерактивных аналитических сервисов и расширение возможностей оформления разрешительных документов. Будут совершенствоваться уже существующие функции, чтобы сделать работу пользователей еще более удобной. Продолжится наполнение и развитие Единого каталога услуг, в котором сегодня сосредоточена информация и доступ к более чем 600 услугам и мерам поддержки для экспортеров, предоставляемых как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. На платформе появятся новые обучающие программы по внешнеэкономической деятельности от Школы экспорта РЭЦ.

https://ria.ru/20241125/rets-1985544394.html

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россия, экономика, российский экспортный центр (рэц)