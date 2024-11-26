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Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу
Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу - РИА Новости, 26.11.2024
Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу
Гагаринский суд Москвы постановил провести лингвистическую экспертизу высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который в своем Telegram-канале обвинил... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:40
2024-11-26T20:40
2024-11-26T22:41
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правый сектор
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы постановил провести лингвистическую экспертизу высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который в своем Telegram-канале обвинил исполнительного директора "Альянса защитников животных" Юрия Корецких в участии в экстремистской организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Определением Гагаринского районного суда г. Москвы от 26.11.2024 производство по иску Корецких к Запашному приостановлено в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы", - сообщили в пресс-службе. В исковом заявлении директор "Альянса защитника животных" Юрий Корецких указал, что Эдгард Запашный распространил в своем Telegram-канале недостоверные и порочащие истца сведения. Речь идёт о его публикации, где он обвиняет Корецких в участии в запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор*". В свою очередь встречный иск Запашного о защите чести и достоинства суд оставил без движения в связи с процессуальными нарушениями. В иске дрессировщик указывал, что в Telegram-канале "Цирковые" распространены недостоверные и порочащие сведения, которые, по мнению истца, направлены на формирование у читателя мнения о нем "как о похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище".*Запрещенная в России экстремистская организация
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происшествия, москва, россия, эдгард запашный, правый сектор
Происшествия, Москва, Россия, Эдгард Запашный, Правый сектор
Пост Запашного с обвинениями в экстремизме отправили на экспертизу
Гагаринский суд Москвы отправил на экспертизу пост Запашного в Telegram-канале
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы постановил провести лингвистическую экспертизу высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного, который в своем Telegram-канале обвинил исполнительного директора "Альянса защитников животных" Юрия Корецких в участии в экстремистской организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Определением Гагаринского районного суда г. Москвы
от 26.11.2024 производство по иску Корецких к Запашному
приостановлено в связи с назначением судебной лингвистической экспертизы", - сообщили в пресс-службе.
В исковом заявлении директор "Альянса защитника животных" Юрий Корецких указал, что Эдгард Запашный распространил в своем Telegram-канале недостоверные и порочащие истца сведения. Речь идёт о его публикации, где он обвиняет Корецких в участии в запрещенной в России
экстремистской украинской организации "Правый сектор*".
В свою очередь встречный иск Запашного о защите чести и достоинства суд оставил без движения в связи с процессуальными нарушениями.
В иске дрессировщик указывал, что в Telegram-канале "Цирковые" распространены недостоверные и порочащие сведения, которые, по мнению истца, направлены на формирование у читателя мнения о нем "как о похотливом человеке, сексисте, аморальном чудовище".
*Запрещенная в России экстремистская организация