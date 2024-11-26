https://ria.ru/20241126/egipet-1985820271.html

Число погибших при крушении яхты в Египте возросло до четырех

Число погибших при крушении яхты в Египте возросло до четырех - РИА Новости, 26.11.2024

Число погибших при крушении яхты в Египте возросло до четырех

Число погибших в результате крушения туристической яхты около побережья египетского города Марса-Алам увеличилось до четырех, еще трое найдены живыми, заявил... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:18

2024-11-26T16:18

2024-11-26T16:18

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КАИР, 26 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения туристической яхты около побережья египетского города Марса-Алам увеличилось до четырех, еще трое найдены живыми, заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи. Ранее Ханафи сообщал об обнаружении троих погибших. "Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил во вторник… об обнаружении семи человек, трое из них были найдены живыми (двое граждан Бельгии и один египтянин)", - говорится в заявлении администрации провинции. Ханафи подчеркнул, что личности четырех погибших в инциденте с затоплением яхты пока не установлены. Губернатор добавил, что спасатели продолжают поиски еще девяти человек, считающихся пропавшими без вести. Ранее администрация провинции Красное море заявила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые были найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил РИА Новости, что россиян на борту яхты не было. В понедельник сообщалось, что с затонувшей яхты были спасены 28 человек. По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран - Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии. Судно вышло в море 24 ноября из Марса-Алама с целью дайвинг-тура и должно было прибыть в Хургаду 29 ноября. По предварительным данным, причиной инцидента стала большая морская волна, ударившая по яхте. В воскресенье-понедельник на красноморском побережье Египта наблюдалась неблагоприятная погода.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985665337.html

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