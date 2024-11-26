После крушения яхты в Красном море обнаружили тела погибших
Тела трех погибших обнаружили после крушения яхты в районе Марса-Алама
© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 26 ноя - РИА Новости. Тела трех погибших обнаружены после крушения туристической яхты Sea Story около побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщила газета Al Masry Al Youm со ссылкой на губернатора провинции Красное море Амра Ханафи.
Ранее Ханафи заявил, что двадцать восемь человек спасены с яхты Sea Story, затонувшей около побережья Марса-Алама на Красном море, 17 считаются пропавшими без вести.
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"Губернатор Красного моря Амр Ханафи подчеркнул, что в ходе работ по поиску и спасению пропавших без вести в инциденте с затоплением яхты были обнаружены тела троих человек около побережья Красного моря", - говорится в сообщении газеты.
Ранее администрация провинции Красное море заявила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые были найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил РИА Новости, что россиян на борту яхты не было.
По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран - Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии. Судно вышло в море 24 ноября из Марса-Алама с целью дайвинг-тура и должно было прибыть в Хургаду 29 ноября.