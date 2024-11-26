https://ria.ru/20241126/egipet-1985785832.html

После крушения яхты в Красном море обнаружили тела погибших

После крушения яхты в Красном море обнаружили тела погибших - РИА Новости, 26.11.2024

После крушения яхты в Красном море обнаружили тела погибших

Тела трех погибших обнаружены после крушения туристической яхты Sea Story около побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщила газета Al Masry Al... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:58

2024-11-26T13:58

2024-11-26T14:17

красное море

в мире

египет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg

КАИР, 26 ноя - РИА Новости. Тела трех погибших обнаружены после крушения туристической яхты Sea Story около побережья египетского курортного города Марса-Алам, сообщила газета Al Masry Al Youm со ссылкой на губернатора провинции Красное море Амра Ханафи.Ранее Ханафи заявил, что двадцать восемь человек спасены с яхты Sea Story, затонувшей около побережья Марса-Алама на Красном море, 17 считаются пропавшими без вести."Губернатор Красного моря Амр Ханафи подчеркнул, что в ходе работ по поиску и спасению пропавших без вести в инциденте с затоплением яхты были обнаружены тела троих человек около побережья Красного моря", - говорится в сообщении газеты.Ранее администрация провинции Красное море заявила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые были найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы. Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил РИА Новости, что россиян на борту яхты не было.По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран - Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии. Судно вышло в море 24 ноября из Марса-Алама с целью дайвинг-тура и должно было прибыть в Хургаду 29 ноября.

https://ria.ru/20241125/azimut-1985560677.html

https://ria.ru/20241125/azimut-1985559392.html

красное море

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красное море, в мире, египет