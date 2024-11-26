https://ria.ru/20241126/duda-1985844000.html

Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей

Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей - РИА Новости, 26.11.2024

Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей

Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном выразил собеседнику признательность за налаживание доброжелательных... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T17:21

2024-11-26T17:21

2024-11-26T17:29

в мире

польша

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анджей дуда

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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном выразил собеседнику признательность за налаживание доброжелательных и хороших двусторонних отношений, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Хотел бы выразить вам, господин премьер-министр, а также президенту Армении глубокую признательность за создание таких доброжелательных и хороших отношений между нашими народами и государствами", - приводит пресс-служба слова Дуды. Он заявил, что занимает пост президента Польши 9,5 лет и раньше отношения таковыми не были. "Это очень важно для меня", - подчеркнул Дуда. Пашинян в свою очередь заявил, что придает большое значение визиту польского президента в республику в контексте дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами. "Считаю, что на самом деле существует большой потенциал для развития отношений, который, к сожалению, не могу сказать, что использован в полной мере", - подчеркнул Пашинян. По данным пресс-службы, собеседники подчеркнули важность последовательного развития и расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной, туристической сферах, необходимость шагов по стимулированию торгово-экономических связей. В этом контексте Пашинян и Дуда сочли ключевыми активизацию межправительственного взаимодействия, обоюдных визитов на высоком уровне. Президент Польши выразил поддержку своей страны расширению отношений Армении с ЕС и реализации демократических реформ в республике, а также приветствовал начало диалога Еревана с Евросоюзом по либерализации визового режима, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/polsha-1984591293.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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