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Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей - РИА Новости, 26.11.2024
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17:21 26.11.2024 (обновлено: 17:29 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/duda-1985844000.html
Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей
Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей - РИА Новости, 26.11.2024
Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей
Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном выразил собеседнику признательность за налаживание доброжелательных... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:21
2024-11-26T17:29
в мире
польша
армения
ереван
анджей дуда
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном выразил собеседнику признательность за налаживание доброжелательных и хороших двусторонних отношений, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Хотел бы выразить вам, господин премьер-министр, а также президенту Армении глубокую признательность за создание таких доброжелательных и хороших отношений между нашими народами и государствами", - приводит пресс-служба слова Дуды. Он заявил, что занимает пост президента Польши 9,5 лет и раньше отношения таковыми не были. "Это очень важно для меня", - подчеркнул Дуда. Пашинян в свою очередь заявил, что придает большое значение визиту польского президента в республику в контексте дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами. "Считаю, что на самом деле существует большой потенциал для развития отношений, который, к сожалению, не могу сказать, что использован в полной мере", - подчеркнул Пашинян. По данным пресс-службы, собеседники подчеркнули важность последовательного развития и расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной, туристической сферах, необходимость шагов по стимулированию торгово-экономических связей. В этом контексте Пашинян и Дуда сочли ключевыми активизацию межправительственного взаимодействия, обоюдных визитов на высоком уровне. Президент Польши выразил поддержку своей страны расширению отношений Армении с ЕС и реализации демократических реформ в республике, а также приветствовал начало диалога Еревана с Евросоюзом по либерализации визового режима, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/polsha-1984591293.html
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, польша, армения, ереван, анджей дуда, никол пашинян, евросоюз
В мире, Польша, Армения, Ереван, Анджей Дуда, Никол Пашинян, Евросоюз
Дуда поблагодарил Пашиняна за хорошие отношения между Арменией и Польшей

Дуда поблагодарил Пашиняна за налаживание отношений между Арменией и Польшей

© AP Photo / Mindaugas KulbisАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Анджей Дуда. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 26 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в ходе встречи в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном выразил собеседнику признательность за налаживание доброжелательных и хороших двусторонних отношений, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Хотел бы выразить вам, господин премьер-министр, а также президенту Армении глубокую признательность за создание таких доброжелательных и хороших отношений между нашими народами и государствами", - приводит пресс-служба слова Дуды.
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Он заявил, что занимает пост президента Польши 9,5 лет и раньше отношения таковыми не были. "Это очень важно для меня", - подчеркнул Дуда.
Пашинян в свою очередь заявил, что придает большое значение визиту польского президента в республику в контексте дальнейшего развития взаимодействия между двумя странами. "Считаю, что на самом деле существует большой потенциал для развития отношений, который, к сожалению, не могу сказать, что использован в полной мере", - подчеркнул Пашинян.
По данным пресс-службы, собеседники подчеркнули важность последовательного развития и расширения двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной, туристической сферах, необходимость шагов по стимулированию торгово-экономических связей. В этом контексте Пашинян и Дуда сочли ключевыми активизацию межправительственного взаимодействия, обоюдных визитов на высоком уровне.
Президент Польши выразил поддержку своей страны расширению отношений Армении с ЕС и реализации демократических реформ в республике, а также приветствовал начало диалога Еревана с Евросоюзом по либерализации визового режима, говорится в сообщении.
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