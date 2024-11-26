https://ria.ru/20241126/dron-1985894960.html

Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском

Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском - РИА Новости, 26.11.2024

Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском

Российский разведывательный коптер, прикрывавший штурмовиков группировки "Юг", в ходе воздушного боя в небе между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T23:53

2024-11-26T23:53

2024-11-26T23:53

специальная военная операция на украине

технологии

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Российский разведывательный коптер, прикрывавший штурмовиков группировки "Юг", в ходе воздушного боя в небе между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) в ДНР, сбил ударный украинский дрон, оснащенный двумя сбросами, на дав последнему произвести бомбометание, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель". "Во время проведения воздушной разведки и оказания поддержки нашим штурмовикам, действовавшим между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк), наш оператор БПЛА заметил приближение ударного дрона противника. Им оказался коптер "Мавик 3" с установленными под ним двумя кустарными боеприпасами. Оператор нашего разведывательного дрона принял решение атаковать БПЛА врага, чтобы не допустить проведения им бомбометания по нашим штурмовикам. В результате воздушного боя ударный коптер противника был сбит и уничтожен вместе с его боекомплектом, а наш беспилотник вернулся на базу и после незначительного ремонта занял свое место в строю", - рассказал "Шмель". Полное видео объективного контроля воздушного боя двух беспилотников переданы в распоряжение РИА Новости. Российским разведывательным коптером, уничтожившим ударный дрон ВСУ, управлял оператор БПЛА из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) с позывным "Тихон".

https://ria.ru/20241124/dron-1985460507.html

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технологии, вооруженные силы украины