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Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:53 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/dron-1985894960.html
Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском
Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском - РИА Новости, 26.11.2024
Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском
Российский разведывательный коптер, прикрывавший штурмовиков группировки "Юг", в ходе воздушного боя в небе между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T23:53
2024-11-26T23:53
специальная военная операция на украине
технологии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Российский разведывательный коптер, прикрывавший штурмовиков группировки "Юг", в ходе воздушного боя в небе между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) в ДНР, сбил ударный украинский дрон, оснащенный двумя сбросами, на дав последнему произвести бомбометание, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель". "Во время проведения воздушной разведки и оказания поддержки нашим штурмовикам, действовавшим между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк), наш оператор БПЛА заметил приближение ударного дрона противника. Им оказался коптер "Мавик 3" с установленными под ним двумя кустарными боеприпасами. Оператор нашего разведывательного дрона принял решение атаковать БПЛА врага, чтобы не допустить проведения им бомбометания по нашим штурмовикам. В результате воздушного боя ударный коптер противника был сбит и уничтожен вместе с его боекомплектом, а наш беспилотник вернулся на базу и после незначительного ремонта занял свое место в строю", - рассказал "Шмель". Полное видео объективного контроля воздушного боя двух беспилотников переданы в распоряжение РИА Новости. Российским разведывательным коптером, уничтожившим ударный дрон ВСУ, управлял оператор БПЛА из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) с позывным "Тихон".
https://ria.ru/20241124/dron-1985460507.html
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РИА Новости
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технологии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы Украины
Российский разведдрон сбил украинский коптер в Новгородском

Российский разведдрон сбил украинский коптер между Новгородским и Дзержинском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор БпЛА
Оператор БпЛА - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Российский разведывательный коптер, прикрывавший штурмовиков группировки "Юг", в ходе воздушного боя в небе между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк) в ДНР, сбил ударный украинский дрон, оснащенный двумя сбросами, на дав последнему произвести бомбометание, сообщил РИА Новости командир роты 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии группировки войск "Юг" с позывным "Шмель".
"Во время проведения воздушной разведки и оказания поддержки нашим штурмовикам, действовавшим между Новгородским (бывший Нью-Йорк) и Дзержинском (бывший Торецк), наш оператор БПЛА заметил приближение ударного дрона противника. Им оказался коптер "Мавик 3" с установленными под ним двумя кустарными боеприпасами. Оператор нашего разведывательного дрона принял решение атаковать БПЛА врага, чтобы не допустить проведения им бомбометания по нашим штурмовикам. В результате воздушного боя ударный коптер противника был сбит и уничтожен вместе с его боекомплектом, а наш беспилотник вернулся на базу и после незначительного ремонта занял свое место в строю", - рассказал "Шмель".
Полное видео объективного контроля воздушного боя двух беспилотников переданы в распоряжение РИА Новости.
Российским разведывательным коптером, уничтожившим ударный дрон ВСУ, управлял оператор БПЛА из 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) с позывным "Тихон".
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