https://ria.ru/20241126/doktrina-1985714652.html

В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России

В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России - РИА Новости, 26.11.2024

В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал НАТО при планировании ударов по России не забывать, а лучше вызубрить положения... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T09:42

2024-11-26T09:42

2024-11-26T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал НАТО при планировании ударов по России не забывать, а лучше вызубрить положения российской ядерной доктрины. Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Горячим головам в НАТО следует не забывать, а лучше вызубрить положения российской ядерной доктрины и особенно 19 пункт, который определяет условиями для возможного применения нашей страной ядерного оружия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, Западу пора прекращать эскалацию конфликта – либо его объекты могут стать законной мишенью для новейшего оружия, остановить которое не может никто и нигде в мире. "Ни Запад, ни Киев не смогут предотвратить возмездие России в случае принятия решения о его осуществлении", - сказал Ивлев.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

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Ольга Фомченкова

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