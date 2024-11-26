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В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России
В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России - РИА Новости, 26.11.2024
В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал НАТО при планировании ударов по России не забывать, а лучше вызубрить положения... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T09:42
2024-11-26T09:42
2024-11-26T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал НАТО при планировании ударов по России не забывать, а лучше вызубрить положения российской ядерной доктрины. Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Горячим головам в НАТО следует не забывать, а лучше вызубрить положения российской ядерной доктрины и особенно 19 пункт, который определяет условиями для возможного применения нашей страной ядерного оружия", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, Западу пора прекращать эскалацию конфликта – либо его объекты могут стать законной мишенью для новейшего оружия, остановить которое не может никто и нигде в мире. "Ни Запад, ни Киев не смогут предотвратить возмездие России в случае принятия решения о его осуществлении", - сказал Ивлев.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Леонид Ивлев, Роб Бауэр, В мире, Госдума РФ
В Госдуме призвали НАТО вызубрить ядерную доктрину России
Депутат Ивлев призвал НАТО вызубрить положения российской ядерной доктрины