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Британского дипломата выдворят из России за шпионаж - РИА Новости, 26.11.2024
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14:49 26.11.2024 (обновлено: 20:15 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html
Британского дипломата выдворят из России за шпионаж
Британского дипломата выдворят из России за шпионаж - РИА Новости, 26.11.2024
Британского дипломата выдворят из России за шпионаж
Второго секретаря политотдела посольства Великобритании Уилкса Эдварда Прайора вышлют из России за разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:49
2024-11-26T20:15
россия
великобритания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
москва
мария захарова
найджел кейси
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второго секретаря политотдела посольства Великобритании Уилкса Эдварда Прайора вышлют из России за разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую безопасности страны, сообщили в ЦОС ФСБ."В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. &lt;...&gt; На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", — говорится в заявлении.Как уточнили в спецслужбе, Уилкс был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе."При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", — указали в ведомстве.Там подчеркнули, что ФСБ продолжит работу по противодействию шпионажу иностранных спецслужб всеми возможными методами.На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Британии Найджела Кейси вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат провел там час, от комментариев журналистам отказался, передает с места корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20241108/shpion-1982582736.html
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россия, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, мария захарова, найджел кейси
Россия, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Москва, Мария Захарова, Найджел Кейси
Британского дипломата выдворят из России за шпионаж

Сотрудника посольства Британии Уилкса выдворят из России за шпионаж

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
Здание посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второго секретаря политотдела посольства Великобритании Уилкса Эдварда Прайора вышлют из России за разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую безопасности страны, сообщили в ЦОС ФСБ.
"В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. <...> На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в спецслужбе, Уилкс был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.
"При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", — указали в ведомстве.
Там подчеркнули, что ФСБ продолжит работу по противодействию шпионажу иностранных спецслужб всеми возможными методами.
На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Британии Найджела Кейси вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат провел там час, от комментариев журналистам отказался, передает с места корреспондент РИА Новости.
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