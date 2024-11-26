https://ria.ru/20241126/diplomat-1985797645.html

Британского дипломата выдворят из России за шпионаж

Британского дипломата выдворят из России за шпионаж - РИА Новости, 26.11.2024

Британского дипломата выдворят из России за шпионаж

Второго секретаря политотдела посольства Великобритании Уилкса Эдварда Прайора вышлют из России за разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:49

2024-11-26T14:49

2024-11-26T20:15

россия

великобритания

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

москва

мария захарова

найджел кейси

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второго секретаря политотдела посольства Великобритании Уилкса Эдварда Прайора вышлют из России за разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую безопасности страны, сообщили в ЦОС ФСБ."В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. <...> На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", — говорится в заявлении.Как уточнили в спецслужбе, Уилкс был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе."При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", — указали в ведомстве.Там подчеркнули, что ФСБ продолжит работу по противодействию шпионажу иностранных спецслужб всеми возможными методами.На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Британии Найджела Кейси вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат провел там час, от комментариев журналистам отказался, передает с места корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20241108/shpion-1982582736.html

https://ria.ru/20240411/diplomaty-1939335219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва, мария захарова, найджел кейси