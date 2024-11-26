Британского дипломата выдворят из России за шпионаж
Сотрудника посольства Британии Уилкса выдворят из России за шпионаж
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЗдание посольства Великобритании в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Здание посольства Великобритании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Второго секретаря политотдела посольства Великобритании Уилкса Эдварда Прайора вышлют из России за разведывательно-подрывную деятельность, угрожающую безопасности страны, сообщили в ЦОС ФСБ.
"В ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве. <...> На указанном основании МИД во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в спецслужбе, Уилкс был направлен в Москву по линии директората Восточной Европы и Центральной Азии МИД королевства. На должности прикрытия он сменил одного из шести британских разведчиков, высланных из России в августе.
"При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство", — указали в ведомстве.
Там подчеркнули, что ФСБ продолжит работу по противодействию шпионажу иностранных спецслужб всеми возможными методами.
На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Британии Найджела Кейси вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат провел там час, от комментариев журналистам отказался, передает с места корреспондент РИА Новости.