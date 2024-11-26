Рейтинг@Mail.ru
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/dhl-1985792961.html
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL - РИА Новости, 26.11.2024
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL
Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:27
2024-11-26T14:27
в мире
литва
вильнюс
испания
dhl
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985529524_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_3a4ef60a9ed432599c70b54feef854be.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность, заявил во вторник прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис. "У нас есть данные навигации, есть видеозаписи, вы слышали объяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении. Так что разумно из такой ситуации (сделать вывод - ред.), что самолет не упал или еще что-то. Очевидно, такая ситуация свидетельствует о том, что, может быть, технические возможности приема были плохими, может быть... какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности", - приводит слова Урбелиса портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, руководство генпрокуратуры приняло решение, что расследование будет проводиться управлением криминальной полиции Литвы, а расследование о возможном теракте "в настоящее время не ведется". Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html
литва
вильнюс
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985529524_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_ab370e5703c848306908e22cbb05fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, вильнюс, испания, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Испания, DHL
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL

В Литве заявили, что самолет DHL разбился из-за неполадок или халатности

© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность, заявил во вторник прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис.
"У нас есть данные навигации, есть видеозаписи, вы слышали объяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении. Так что разумно из такой ситуации (сделать вывод - ред.), что самолет не упал или еще что-то. Очевидно, такая ситуация свидетельствует о том, что, может быть, технические возможности приема были плохими, может быть... какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности", - приводит слова Урбелиса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, руководство генпрокуратуры приняло решение, что расследование будет проводиться управлением криминальной полиции Литвы, а расследование о возможном теракте "в настоящее время не ведется".
Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
Запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Опубликована запись переговоров диспетчеров в момент крушения самолета DHL
25 ноября, 13:07
 
В миреЛитваВильнюсИспанияDHL
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала