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В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL - РИА Новости, 26.11.2024
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL
Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:27
2024-11-26T14:27
2024-11-26T14:27
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность, заявил во вторник прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис. "У нас есть данные навигации, есть видеозаписи, вы слышали объяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении. Так что разумно из такой ситуации (сделать вывод - ред.), что самолет не упал или еще что-то. Очевидно, такая ситуация свидетельствует о том, что, может быть, технические возможности приема были плохими, может быть... какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности", - приводит слова Урбелиса портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, руководство генпрокуратуры приняло решение, что расследование будет проводиться управлением криминальной полиции Литвы, а расследование о возможном теракте "в настоящее время не ведется". Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.
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в мире, литва, вильнюс, испания, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Испания, DHL
В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL
В Литве заявили, что самолет DHL разбился из-за неполадок или халатности
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность, заявил во вторник прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис.
"У нас есть данные навигации, есть видеозаписи, вы слышали объяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении. Так что разумно из такой ситуации (сделать вывод - ред.), что самолет не упал или еще что-то. Очевидно, такая ситуация свидетельствует о том, что, может быть, технические возможности приема были плохими, может быть... какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности", - приводит слова Урбелиса портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По его словам, руководство генпрокуратуры приняло решение, что расследование будет проводиться управлением криминальной полиции Литвы
, а расследование о возможном теракте "в настоящее время не ведется".
Самолет DHL
разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса
. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига
. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании
. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии
и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.