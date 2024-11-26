https://ria.ru/20241126/dhl-1985792961.html

В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL

В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL - РИА Новости, 26.11.2024

В Литве назвали предположительную причину крушения самолета DHL

Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:27

2024-11-26T14:27

2024-11-26T14:27

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Крушение самолета компании DHL вблизи аэропорта Вильнюса расследует криминальная полиция, причем не по статье о теракте, пока ситуация указывает на технические неполадки или халатность, заявил во вторник прокурор генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис. "У нас есть данные навигации, есть видеозаписи, вы слышали объяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении. Так что разумно из такой ситуации (сделать вывод - ред.), что самолет не упал или еще что-то. Очевидно, такая ситуация свидетельствует о том, что, может быть, технические возможности приема были плохими, может быть... какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности", - приводит слова Урбелиса портал LRT (Литовское радио и телевидение). По его словам, руководство генпрокуратуры приняло решение, что расследование будет проводиться управлением криминальной полиции Литвы, а расследование о возможном теракте "в настоящее время не ведется". Самолет DHL разбился в понедельник вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет направлялся туда из Лейпцига. Полиция сообщила, что в результате крушения погиб один из пилотов - гражданин Испании. Еще трое пострадавших - граждане Литвы, Германии и Испании - находятся в больницах. Полиция и генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование происшествия. Глава литовского департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявлял, что версия теракта не исключается, но данных об этом пока нет.

https://ria.ru/20241125/samolet-1985567338.html

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в мире, литва, вильнюс, испания, dhl