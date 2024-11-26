https://ria.ru/20241126/chernyshenko-1985767029.html

Чернышенко раскрыл, что могут сделать с заброшенными студенческими базами

Чернышенко раскрыл, что могут сделать с заброшенными студенческими базами - РИА Новости, 26.11.2024

Чернышенко раскрыл, что могут сделать с заброшенными студенческими базами

Заброшенные студенческие базы в России планируется проверить, чтобы в дальнейшем восстановить их и адаптировать под детский отдых, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T12:55

2024-11-26T12:55

2024-11-26T12:55

россия

общество

сергей кравцов

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заброшенные студенческие базы в России планируется проверить, чтобы в дальнейшем восстановить их и адаптировать под детский отдых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он провел рабочее совещание, посвященное итогам летней оздоровительной кампании 2024 года и определению приоритетов на будущий сезон. "Мы уже начали подготовку к летней оздоровительной кампании 2025 года. Ключевая задача – развитие инфраструктуры детских лагерей. Будем привлекать инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, для строительства и модернизации, продолжим поддержку предприятий, готовых создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников. Кроме того, планируем провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз для их дальнейшего восстановления и адаптации под детский отдых", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы. Вице-премьер добавил, что организация детского отдыха относится к полномочиям регионов, и призвал субъекты к активному взаимодействию и плодотворной работе. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что совместно с Минцифры Минпросвещения прорабатывает вопрос цифровизации в сфере детского отдыха. Он подчеркнул, что все детские лагеря будут обязаны иметь свой сайт в сети, это поможет доработать информационный портал детскийотдых.рф и наполнить его конкретной информацией для родителей по каждому детскому лагерю.

https://ria.ru/20241125/chernyshenko-1985605762.html

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россия, общество, сергей кравцов, дмитрий чернышенко