Чернышенко раскрыл, что могут сделать с заброшенными студенческими базами
Чернышенко заявил, что заброшенные студенческие базы могут восстановить
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Заброшенные студенческие базы в России планируется проверить, чтобы в дальнейшем восстановить их и адаптировать под детский отдых, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он провел рабочее совещание, посвященное итогам летней оздоровительной кампании 2024 года и определению приоритетов на будущий сезон.
"Мы уже начали подготовку к летней оздоровительной кампании 2025 года. Ключевая задача – развитие инфраструктуры детских лагерей. Будем привлекать инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, для строительства и модернизации, продолжим поддержку предприятий, готовых создавать условия для отдыха и оздоровления детей сотрудников. Кроме того, планируем провести инвентаризацию заброшенных студенческих баз для их дальнейшего восстановления и адаптации под детский отдых", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.
Вице-премьер добавил, что организация детского отдыха относится к полномочиям регионов, и призвал субъекты к активному взаимодействию и плодотворной работе.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратил внимание, что совместно с Минцифры Минпросвещения прорабатывает вопрос цифровизации в сфере детского отдыха. Он подчеркнул, что все детские лагеря будут обязаны иметь свой сайт в сети, это поможет доработать информационный портал детскийотдых.рф и наполнить его конкретной информацией для родителей по каждому детскому лагерю.
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