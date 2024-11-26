https://ria.ru/20241126/britaniya-1985690035.html

Лондон несколько недель назад поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow

Лондон несколько недель назад поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow - РИА Новости, 26.11.2024

Лондон несколько недель назад поставил Киеву десятки ракет Storm Shadow

Великобритания несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T02:45

2024-11-26T02:45

2024-11-26T02:54

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Великобритания несколько недель назад впервые с момента прихода к власти премьера Кира Стармера поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Правительство Великобритании недавно поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow... Это первый (случай поставки - ред.) при премьер-министре Кире Стармере", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.Отмечается, что о поставках публично не объявлялось, они были произведены несколько недель назад - после того, как у Киева истощился запас снарядов дальнего действия."Они (ракеты - ред.) были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать дальнобойные снаряды по целям внутри России", - говорится в публикации.Точное число ракет и дата их прибытия на Украину не указана.Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241124/berdyansk-1985402169.html

https://ria.ru/20241122/svo-1985210339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, лондон, великобритания, украина, кир стармер, владимир путин