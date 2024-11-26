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В посольстве России предупредили о последствиях новых санкций Британии - РИА Новости, 26.11.2024
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20:58 26.11.2024 (обновлено: 20:59 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/britanija-1985881802.html
В посольстве России предупредили о последствиях новых санкций Британии
В посольстве России предупредили о последствиях новых санкций Британии - РИА Новости, 26.11.2024
В посольстве России предупредили о последствиях новых санкций Британии
Новые санкции Великобритании против России создают логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье в мире, это ощутят и простые британцы, заявили... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:58
2024-11-26T20:59
цены на нефть
россия
великобритания
лондон
альфастрахование
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новые санкции Великобритании против России создают логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье в мире, это ощутят и простые британцы, заявили в посольстве РФ в Лондоне. "Следствием планомерно создаваемых британскими властями и их союзниками по "семерке" и НАТО логистических проблем для международной морской торговли, в первую очередь, станет рост цен на сырье в мире. В этом случае результаты "кипучей активности" Лондона вполне могут ощутить на своих оскудевших кошельках рядовые жители самой Британии. Что хуже, ими могут быть затронуты многие развивающиеся страны, за интересы которых страны Запада в последнее время лицемерно "радеют", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. При этом в посольстве подчеркнули, что эти конфронтационные шаги, вопреки фантазиям генераторов "санкций" на Даунинг-стрит, никак не повлияют на решимость России отстаивать свои национальные интересы, в том числе применительно к целям и задачам СВО. В понедельник Великобритании ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, в том числе против нефтяных и химических танкеров. Под рестрикции Лондона также попали компания "Альфастрахование" и страховой дом ВСК.
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цены на нефть, россия, великобритания, лондон, альфастрахование, санкции в отношении россии, экономика
Цены на нефть, Россия, Великобритания, Лондон, АльфаСтрахование, Санкции в отношении России, Экономика
В посольстве России предупредили о последствиях новых санкций Британии

Российское посольство: новые санкции против России приведут к росту цен на сырье

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новые санкции Великобритании против России создают логистические проблемы, которые приведут к росту цен на сырье в мире, это ощутят и простые британцы, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
"Следствием планомерно создаваемых британскими властями и их союзниками по "семерке" и НАТО логистических проблем для международной морской торговли, в первую очередь, станет рост цен на сырье в мире. В этом случае результаты "кипучей активности" Лондона вполне могут ощутить на своих оскудевших кошельках рядовые жители самой Британии. Что хуже, ими могут быть затронуты многие развивающиеся страны, за интересы которых страны Запада в последнее время лицемерно "радеют", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости.
При этом в посольстве подчеркнули, что эти конфронтационные шаги, вопреки фантазиям генераторов "санкций" на Даунинг-стрит, никак не повлияют на решимость России отстаивать свои национальные интересы, в том числе применительно к целям и задачам СВО.
В понедельник Великобритании ввела санкции против 30 связанных с Россией судов, в том числе против нефтяных и химических танкеров. Под рестрикции Лондона также попали компания "Альфастрахование" и страховой дом ВСК.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Россия вводит санкции против нескольких британских чиновников
Вчера, 18:27
 
Цены на нефтьРоссияВеликобританияЛондонАльфаСтрахованиеСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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