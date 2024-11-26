https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985736534.html
Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников
Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников - РИА Новости, 26.11.2024
Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников
Англосаксы втихую толкают Киев на проведение акций ядерного терроризма, а также создание "грязной бомбы", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:34
2024-11-26T11:34
2024-11-26T11:34
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александр бортников
игорь кириллов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Англосаксы втихую толкают Киев на проведение акций ядерного терроризма, а также создание "грязной бомбы", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма и создание "грязной бомбы", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать такое устройство, заявил в начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Сотрудников Службы безопасности Украины обучают вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовления и подрыва в месте массового скопления людей, говорил генерал. "Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.
https://ria.ru/20241126/fsb-1985723823.html
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безопасность, технологии, киев, россия, москва, александр бортников, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг
Безопасность, Технологии, Киев, Россия, Москва, Александр Бортников, Игорь Кириллов, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ
Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников
Бортников: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм