https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985736534.html

Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников

Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников - РИА Новости, 26.11.2024

Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников

Англосаксы втихую толкают Киев на проведение акций ядерного терроризма, а также создание "грязной бомбы", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:34

2024-11-26T11:34

2024-11-26T11:34

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россия

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игорь кириллов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Англосаксы втихую толкают Киев на проведение акций ядерного терроризма, а также создание "грязной бомбы", заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма и создание "грязной бомбы", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать такое устройство, заявил в начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Сотрудников Службы безопасности Украины обучают вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовления и подрыва в месте массового скопления людей, говорил генерал. "Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.

https://ria.ru/20241126/fsb-1985723823.html

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безопасность, технологии, киев, россия, москва, александр бортников, игорь кириллов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг