https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985727878.html

Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада

Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада - РИА Новости, 26.11.2024

Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада

Вашингтон, Лондон и их союзники продолжат попытки грубо вмешиваться в союзнические отношения между государствами СНГ, и надо быть готовыми к любым провокациям,... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:54

2024-11-26T10:54

2024-11-26T10:55

вашингтон (штат)

лондон

россия

александр бортников

снг

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189998_0:412:2048:1564_1920x0_80_0_0_a894a40e4b7e36477e53a5ee20a9408c.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и их союзники продолжат попытки грубо вмешиваться в союзнические отношения между государствами СНГ, и надо быть готовыми к любым провокациям, предупредил директор ФСБ России Александр Бортников. "США, Великобритания и их союзники продолжат попытки грубого вмешательства в союзнические отношения внутри СНГ, блокирования интеграционных процессов, дискредитации наших совместных действий по обеспечению безопасности и стабильности пространства содружества", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Безусловно, всем нам нужно быть готовыми к любым провокациям", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241126/ssha-1985726786.html

вашингтон (штат)

лондон

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), лондон, россия, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность