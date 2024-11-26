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Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада - РИА Новости, 26.11.2024
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10:54 26.11.2024 (обновлено: 10:55 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985727878.html
Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада
Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада
Вашингтон, Лондон и их союзники продолжат попытки грубо вмешиваться в союзнические отношения между государствами СНГ, и надо быть готовыми к любым провокациям,... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:54
2024-11-26T10:55
вашингтон (штат)
лондон
россия
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и их союзники продолжат попытки грубо вмешиваться в союзнические отношения между государствами СНГ, и надо быть готовыми к любым провокациям, предупредил директор ФСБ России Александр Бортников. "США, Великобритания и их союзники продолжат попытки грубого вмешательства в союзнические отношения внутри СНГ, блокирования интеграционных процессов, дискредитации наших совместных действий по обеспечению безопасности и стабильности пространства содружества", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Безусловно, всем нам нужно быть готовыми к любым провокациям", - подчеркнул он.
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вашингтон (штат), лондон, россия, александр бортников, снг, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Вашингтон (штат), Лондон, Россия, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Бортников предупредил о возможных провокациях со стороны США и Запада

Бортников: США и Британия продолжат попытки грубо вмешиваться в отношения СНГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вашингтон, Лондон и их союзники продолжат попытки грубо вмешиваться в союзнические отношения между государствами СНГ, и надо быть готовыми к любым провокациям, предупредил директор ФСБ России Александр Бортников.
"США, Великобритания и их союзники продолжат попытки грубого вмешательства в союзнические отношения внутри СНГ, блокирования интеграционных процессов, дискредитации наших совместных действий по обеспечению безопасности и стабильности пространства содружества", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Безусловно, всем нам нужно быть готовыми к любым провокациям", - подчеркнул он.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
США пытаются дестабилизировать ситуацию в СНГ, заявил Нарышкин
Вчера, 10:51
 
Вашингтон (штат)ЛондонРоссияАлександр БортниковСНГФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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