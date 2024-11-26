Рейтинг@Mail.ru
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:18 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985717955.html
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов
Украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, а также участвуют в подготовке... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:18
2024-11-26T10:18
специальная военная операция на украине
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150585/35/1505853550_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_e23624b2b6a91f9f1533e138cd719566.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, а также участвуют в подготовке террористов для свержения режимов и устранения политических лидеров, неугодных Западу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Особую озабоченность вызывают попытки украинских спецслужб организовать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, вовлеченность их разведорганов в подготовку боевиков-террористов для свержения неугодных западным хозяевам режимов, устранения политических лидеров", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
https://ria.ru/20241126/tanki-1985696864.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150585/35/1505853550_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_1c5e9d302bd670af41e9e3ce4ccafd8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Безопасность
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов

Бортников: украинские спецслужбы готовят террористов для свержения режимов

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкАлександр Бортников
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Александр Бортников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, а также участвуют в подготовке террористов для свержения режимов и устранения политических лидеров, неугодных Западу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Особую озабоченность вызывают попытки украинских спецслужб организовать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, вовлеченность их разведорганов в подготовку боевиков-террористов для свержения неугодных западным хозяевам режимов, устранения политических лидеров", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Работающий в зоне СВО танк Т-80 с царь-мангалом и цепями - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ
Вчера, 05:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала