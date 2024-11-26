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Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов - РИА Новости, 26.11.2024
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов
Украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, а также участвуют в подготовке... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T10:18
2024-11-26T10:18
2024-11-26T10:18
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александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, а также участвуют в подготовке террористов для свержения режимов и устранения политических лидеров, неугодных Западу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Особую озабоченность вызывают попытки украинских спецслужб организовать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, вовлеченность их разведорганов в подготовку боевиков-террористов для свержения неугодных западным хозяевам режимов, устранения политических лидеров", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
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россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Безопасность
Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов
Бортников: украинские спецслужбы готовят террористов для свержения режимов