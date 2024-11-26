https://ria.ru/20241126/bortnikov-1985717955.html

Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов

Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов - РИА Новости, 26.11.2024

Бортников обвинил украинские спецслужбы в подготовке террористов

Украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, а также участвуют в подготовке... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T10:18

2024-11-26T10:18

2024-11-26T10:18

специальная военная операция на украине

россия

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, а также участвуют в подготовке террористов для свержения режимов и устранения политических лидеров, неугодных Западу, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. "Особую озабоченность вызывают попытки украинских спецслужб организовать диверсии в отношении российских военных и гражданских объектов за рубежом, вовлеченность их разведорганов в подготовку боевиков-террористов для свержения неугодных западным хозяевам режимов, устранения политических лидеров", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

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россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, безопасность