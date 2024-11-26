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СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков - РИА Новости, 26.11.2024
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11:19 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков - РИА Новости, 26.11.2024
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков
Американская военная база Эт-Танф в Сирии превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:19
2024-11-26T11:19
в мире
эт-танф
сирия
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американская военная база Эт-Танф в Сирии превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во вторник на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Отдельного внимания наших разведслужб и спецслужб заслуживают работа Центрального разведывательного управления США и британской Ми-6 по подготовке структур, которые предполагается сделать военизированным ядром госпереворотов в странах постсоветского пространства. Американская база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, давно превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794254.html
эт-танф
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в мире, эт-танф, сирия, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Эт-Танф, Сирия, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков

Нарышкин: США превратили базу Эт-Танф в Сирии в фабрику по производству боевиков

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки Джейш Магавир ас-Саура на военной базе Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William Howard
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки "Джейш Магавир ас-Саура" на военной базе Эт-Танф в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американская военная база Эт-Танф в Сирии превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во вторник на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
"Отдельного внимания наших разведслужб и спецслужб заслуживают работа Центрального разведывательного управления США и британской Ми-6 по подготовке структур, которые предполагается сделать военизированным ядром госпереворотов в странах постсоветского пространства. Американская база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, давно превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков", - сказал Нарышкин.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Нарышкин рассказал о целях присутствия военных ГУР Украины на "Эт-Танф"
7 октября, 15:34
 
В миреЭт-ТанфСирияРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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