https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html

СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков

СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков - РИА Новости, 26.11.2024

СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков

Американская военная база Эт-Танф в Сирии превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T11:19

2024-11-26T11:19

2024-11-26T11:19

в мире

эт-танф

сирия

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американская военная база Эт-Танф в Сирии превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во вторник на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Отдельного внимания наших разведслужб и спецслужб заслуживают работа Центрального разведывательного управления США и британской Ми-6 по подготовке структур, которые предполагается сделать военизированным ядром госпереворотов в странах постсоветского пространства. Американская база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, давно превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794254.html

эт-танф

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эт-танф, сирия, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, центральное разведывательное управление (цру)