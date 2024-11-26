https://ria.ru/20241126/boeviki-1985732829.html
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков - РИА Новости, 26.11.2024
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков
Американская военная база Эт-Танф в Сирии превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T11:19
2024-11-26T11:19
2024-11-26T11:19
в мире
эт-танф
сирия
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Американская военная база Эт-Танф в Сирии превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во вторник на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве. "Отдельного внимания наших разведслужб и спецслужб заслуживают работа Центрального разведывательного управления США и британской Ми-6 по подготовке структур, которые предполагается сделать военизированным ядром госпереворотов в странах постсоветского пространства. Американская база Эт-Танф, расположенная на границе Сирии, Иордании и Ирака, давно превратилась в настоящую фабрику по производству подконтрольных Западу боевиков", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794254.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эт-танф, сирия, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Эт-Танф, Сирия, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
СВР: база США в Сирии превратилась в фабрику по производству боевиков
Нарышкин: США превратили базу Эт-Танф в Сирии в фабрику по производству боевиков