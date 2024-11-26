Блинкен призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Украины, пишет WP
Блинкен призывал НАТО усилить поддержку Киева до президентства Трампа
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призывал партнеров по НАТО максимально усилить поддержку Украины до того, как победивший на выборах в США Дональд Трамп начнет второй президентский срок в январе, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия Вашингтона на украинском направлении, отметил, что администрация президента Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, пресс-секретарь президента допустил, что администрация Байдена пытается "отомстить" Трампу за поражение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.