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Блинкен призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Украины, пишет WP - РИА Новости, 26.11.2024
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17:49 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/blinken-1985849926.html
Блинкен призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Украины, пишет WP
Блинкен призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Украины, пишет WP - РИА Новости, 26.11.2024
Блинкен призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Украины, пишет WP
Госсекретарь США Энтони Блинкен призывал партнеров по НАТО максимально усилить поддержку Украины до того, как победивший на выборах в США Дональд Трамп начнет... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T17:49
2024-11-26T17:49
украина
россия
сша
дональд трамп
энтони блинкен
джон кирби
нато
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призывал партнеров по НАТО максимально усилить поддержку Украины до того, как победивший на выборах в США Дональд Трамп начнет второй президентский срок в январе, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Ранее в ноябре Блинкен посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Как он заявлял, цель его визита заключалась в том, чтобы сосредоточить усилия с союзниками в плане обеспечения Киева деньгами и вооружением для продолжения боевых действий в 2025 году или для переговоров с Россией с позиции силы. "Мы собираемся сделать все возможное, чтобы усилить поддержку Украины до того, как Трамп вступит в должность, и вам следует сделать то же самое", - приводит издание слова европейских чиновников, сформулировавших основной посыл выступления Блинкена на встрече. В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия Вашингтона на украинском направлении, отметил, что администрация президента Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, пресс-секретарь президента допустил, что администрация Байдена пытается "отомстить" Трампу за поражение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, энтони блинкен, джон кирби, нато, министерство обороны сша, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Джон Кирби, НАТО, Министерство обороны США, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
Блинкен призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Украины, пишет WP

Блинкен призывал НАТО усилить поддержку Киева до президентства Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен призывал партнеров по НАТО максимально усилить поддержку Украины до того, как победивший на выборах в США Дональд Трамп начнет второй президентский срок в январе, сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Ранее в ноябре Блинкен посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Как он заявлял, цель его визита заключалась в том, чтобы сосредоточить усилия с союзниками в плане обеспечения Киева деньгами и вооружением для продолжения боевых действий в 2025 году или для переговоров с Россией с позиции силы.
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"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы усилить поддержку Украины до того, как Трамп вступит в должность, и вам следует сделать то же самое", - приводит издание слова европейских чиновников, сформулировавших основной посыл выступления Блинкена на встрече.
В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби впервые подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и "рядом с ней", объяснив это необходимостью самообороны. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США начали предоставлять Украине противопехотные мины.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в том числе, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя действия Вашингтона на украинском направлении, отметил, что администрация президента Байдена пытается оставить "своеобразное наследие" Трампу и загнать его в тупик в урегулировании конфликта на Украине. Кроме того, пресс-секретарь президента допустил, что администрация Байдена пытается "отомстить" Трампу за поражение.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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