https://ria.ru/20241126/biden-1985794287.html

Байден пошутил о своем увольнении

Байден пошутил о своем увольнении - РИА Новости, 26.11.2024

Байден пошутил о своем увольнении

Президент США Джо Байден пошутил, что его уволили с должности официанта после того, как он около часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:29

2024-11-26T14:29

2024-11-26T20:58

в мире

джо байден

сша

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что его уволили с должности официанта после того, как он около часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения. Видео его выступления опубликовал Forbes."Мне только что сообщили, что я уволен", — сказал политик.Байден также пошутил о своем возрасте и оставил странный комментарий о том, что ему "лучше убраться отсюда".Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнилось 82 года. Сам он считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения или проявления забывчивости на публике.Американский лидер регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации: он путал Ирак с Украиной, фамилии лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. В результате Байден был вынужден выйти из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис, проигравшую в итоге Дональду Трампу.

https://ria.ru/20241125/pomilovanie-1985331290.html

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в мире, джо байден, сша