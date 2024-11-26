Байден пошутил о своем увольнении
Байден пошутил о своем увольнении с должности официанта
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что его уволили с должности официанта после того, как он около часа раздавал еду на мероприятии в честь Дня благодарения. Видео его выступления опубликовал Forbes.
"Мне только что сообщили, что я уволен", — сказал политик.
Байден также пошутил о своем возрасте и оставил странный комментарий о том, что ему "лучше убраться отсюда".
Байден — старейший президент США, в ноябре ему исполнилось 82 года. Сам он считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения или проявления забывчивости на публике.
Американский лидер регулярно допускает в публичных выступлениях оговорки и попадает в неловкие ситуации: он путал Ирак с Украиной, фамилии лидеров, рассказывал, как недавно общался с теми, кто давно умер. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность главы Белого дома эффективно руководить государством. В результате Байден был вынужден выйти из предвыборной гонки. Вместо него кандидатом от демократов выдвинули вице-президента Камалу Харрис, проигравшую в итоге Дональду Трампу.
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