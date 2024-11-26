https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985872776.html

В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника

В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 26.11.2024

В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника

Повреждения окон в трёх домах города Железногорска Курской области были получены в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщил во... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:28

2024-11-26T19:28

2024-11-26T19:28

специальная военная операция на украине

происшествия

железногорск

курская область

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КУРСК, 26 ноя — РИА Новости. Повреждения окон в трёх домах города Железногорска Курской области были получены в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщил во вторник глава Железногорска Александр Михайлов. "Сегодня днем над Железногорском был сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков в 3 домах были повреждены 16 окон", - написал Михайлов в своем Telegram-канале. Уточняется, что на месте работают специалисты, в скором времени окна будут восстановлены. По словам Михайлова, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

железногорск

курская область

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происшествия, железногорск , курская область