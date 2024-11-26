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В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 26.11.2024
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19:28 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985872776.html
В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника
В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 26.11.2024
В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника
Повреждения окон в трёх домах города Железногорска Курской области были получены в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщил во... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T19:28
2024-11-26T19:28
специальная военная операция на украине
происшествия
железногорск
курская область
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КУРСК, 26 ноя — РИА Новости. Повреждения окон в трёх домах города Железногорска Курской области были получены в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщил во вторник глава Железногорска Александр Михайлов. "Сегодня днем над Железногорском был сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков в 3 домах были повреждены 16 окон", - написал Михайлов в своем Telegram-канале. Уточняется, что на месте работают специалисты, в скором времени окна будут восстановлены. По словам Михайлова, погибших и пострадавших нет.
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происшествия, железногорск , курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Железногорск , Курская область
В Железногорске три жилых дома пострадали при атаке беспилотника

В Железногорске после падения обломков БПЛА повреждены окна трех домов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КУРСК, 26 ноя — РИА Новости. Повреждения окон в трёх домах города Железногорска Курской области были получены в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника, сообщил во вторник глава Железногорска Александр Михайлов.
"Сегодня днем над Железногорском был сбит украинский БПЛА. В результате падения обломков в 3 домах были повреждены 16 окон", - написал Михайлов в своем Telegram-канале.
Уточняется, что на месте работают специалисты, в скором времени окна будут восстановлены.
По словам Михайлова, погибших и пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖелезногорскКурская область
 
 
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