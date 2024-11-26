https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985851695.html

Над американскими авиабазами в Британии заметили неопознанные беспилотники

Над американскими авиабазами в Британии заметили неопознанные беспилотники - РИА Новости, 26.11.2024

Над американскими авиабазами в Британии заметили неопознанные беспилотники

Несколько неопознанных беспилотников были замечены ночью над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании, передает во вторник телеканал Sky News со РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:12

2024-11-26T18:12

2024-11-26T18:12

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Несколько неопознанных беспилотников были замечены ночью над тремя американскими военными авиабазами в Великобритании, передает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на европейское командование ВВС США. В воскресенье телеканал сообщал, что в период с 20 по 22 ноября над тремя авиабазами США в Британии было замечено несколько БПЛА. Тогда американские военные заявляли, что неясно, можно ли считать дроны враждебными. "Над тремя авиабазами в Британии, которые используют ВВС США, вновь было замечено несколько неопознанных беспилотников", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя американских ВВС. Отмечается, что военные подразделения США во вторник продолжают следить за воздушным пространством над базами, после того как ночью были замечены БПЛА. Уточняется, что речь идет о тех же авиабазах, над которыми на прошлой неделе были замечены дроны, а именно базы Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также Фелтвелл в Норфолке. "В целях обеспечения оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные защитные меры, однако мы оставляем за собой право на защиту наших объектов", - цитирует представителя телеканал. По информации СМИ, британские власти также участвуют в обеспечении безопасности объектов.

https://ria.ru/20241017/ssha-1978618418.html

https://ria.ru/20241123/avianosets-1985307870.html

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в мире, сша, великобритания, норфолк (виргиния)