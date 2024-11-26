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В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому - РИА Новости, 26.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 26.11.2024 (обновлено: 13:07 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985769761.html
В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому
В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому - РИА Новости, 26.11.2024
В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому
Пожилая пара ранена в поселке Краснореченское, Кременского муниципального округа в ЛНР из-за удара украинского беспилотника, влетевшего прямо в квартиру... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:02
2024-11-26T13:07
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Пожилая пара ранена в поселке Краснореченское, Кременского муниципального округа в ЛНР из-за удара украинского беспилотника, влетевшего прямо в квартиру многоэтажного дома, сообщило во вторник правительство республики в Telegram-канале. "Вражеский беспилотный летательный аппарат ударил по жилой многоэтажке в поселке Краснореченское Кременского муниципального округа. В результате атаки беспилотника пострадала пожилая пара, проживающая на первом этаже дома", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что дрон влетел прямо в квартиру пенсионеров, взрывной волной выбиты окна. Мужчина госпитализирован в местную районную больницу, его семидесятилетняя супруга получила легкие ранения и от госпитализации отказалась.
https://ria.ru/20240813/ataka-1965860653.html
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происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому

В Краснореченском муж и жена пострадали из-за влетевшего в квартиру дрона ВСУ

© Фото : Официальный Telegram-канал Правительства Луганской Народной РеспубликиПоследствия удара БПЛА по многоэтажке в поселке Краснореченское
Последствия удара БПЛА по многоэтажке в поселке Краснореченское - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Правительства Луганской Народной Республики
Последствия удара БПЛА по многоэтажке в поселке Краснореченское
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ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Пожилая пара ранена в поселке Краснореченское, Кременского муниципального округа в ЛНР из-за удара украинского беспилотника, влетевшего прямо в квартиру многоэтажного дома, сообщило во вторник правительство республики в Telegram-канале.
"Вражеский беспилотный летательный аппарат ударил по жилой многоэтажке в поселке Краснореченское Кременского муниципального округа. В результате атаки беспилотника пострадала пожилая пара, проживающая на первом этаже дома", - говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что дрон влетел прямо в квартиру пенсионеров, взрывной волной выбиты окна. Мужчина госпитализирован в местную районную больницу, его семидесятилетняя супруга получила легкие ранения и от госпитализации отказалась.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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