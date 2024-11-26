https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985769761.html

В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому

В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому - РИА Новости, 26.11.2024

В ЛНР пожилые супруги пострадали при ударе украинского беспилотника по дому

Пожилая пара ранена в поселке Краснореченское, Кременского муниципального округа в ЛНР из-за удара украинского беспилотника, влетевшего прямо в квартиру... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T13:02

2024-11-26T13:02

2024-11-26T13:07

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происшествия

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ЛУГАНСК, 26 ноя – РИА Новости. Пожилая пара ранена в поселке Краснореченское, Кременского муниципального округа в ЛНР из-за удара украинского беспилотника, влетевшего прямо в квартиру многоэтажного дома, сообщило во вторник правительство республики в Telegram-канале. "Вражеский беспилотный летательный аппарат ударил по жилой многоэтажке в поселке Краснореченское Кременского муниципального округа. В результате атаки беспилотника пострадала пожилая пара, проживающая на первом этаже дома", - говорится в сообщении правительства. Отмечается, что дрон влетел прямо в квартиру пенсионеров, взрывной волной выбиты окна. Мужчина госпитализирован в местную районную больницу, его семидесятилетняя супруга получила легкие ранения и от госпитализации отказалась.

https://ria.ru/20240813/ataka-1965860653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, вооруженные силы украины