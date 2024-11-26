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Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985700378.html
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 26.11.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:20
2024-11-26T06:20
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте. Во вторник ночью Богомаз сообщал о трех сбитых БПЛА на территории Брянской области.
https://ria.ru/20241125/bespilotnik-1985639760.html
https://ria.ru/20241126/pvo-1985689409.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Богомаз: над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник самолетного типа

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он.
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Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Во вторник ночью Богомаз сообщал о трех сбитых БПЛА на территории Брянской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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