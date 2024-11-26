https://ria.ru/20241126/bespilotnik-1985700378.html

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 26.11.2024

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:20

2024-11-26T06:20

2024-11-26T06:20

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа уничтожен силами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он. Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте. Во вторник ночью Богомаз сообщал о трех сбитых БПЛА на территории Брянской области.

https://ria.ru/20241125/bespilotnik-1985639760.html

https://ria.ru/20241126/pvo-1985689409.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность