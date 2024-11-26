https://ria.ru/20241126/bayden-1985695325.html

"Это измена". В конгрессе Байдена призвали к ответу из-за Украины

"Это измена". В конгрессе Байдена призвали к ответу из-за Украины - РИА Новости, 26.11.2024

"Это измена". В конгрессе Байдена призвали к ответу из-за Украины

Возможная передача уходящим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине — безумная идея, которая противоречит конституции, заявила конгрессвумен США... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:00

2024-11-26T05:00

2024-11-26T15:37

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Возможная передача уходящим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине — безумная идея, которая противоречит конституции, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в соцсети Х. "Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены", — написала она.Политик задалась вопросом, не хочет ли Байден таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать это как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.Так Тэйлор Грин ответила на пост предпринимателя Марио Навфаля, который иронично высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома как об очередном шаге поставок все более смертоносного оружия Киеву."Эта беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы: Идет ли речь о помощи Украине, или речь идет о чем-то большем?" — задался вопросом Навфаль.Ранее газета The New York Times сообщила, что ряд чиновников из США и Европы выдвинули вариант возвращения Вашингтоном Украине ядерного оружия, которое якобы может стать возможной гарантией безопасности для Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Киева может появиться ядерное оружие. По словам Путина, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит его создания на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил президент, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.

https://ria.ru/20241126/rogan-1985687778.html

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир путин, дональд трамп, ядерное оружие, марджори тейлор грин