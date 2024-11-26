https://ria.ru/20241126/bayden-1985690891.html

National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины

National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины - РИА Новости, 26.11.2024

National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины

Подход уходящего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T03:10

2024-11-26T03:10

2024-11-26T04:19

украина

джо байден

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

нато

дальнобойные ракеты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994756_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_a0aec0ee5c2067017d232e98fee5c5aa.jpg

ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Подход уходящего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое мышление нынешнего главы государства, пишет журнал National Review. "Что бы ни говорили об этой стратегии, она разоблачает безответственность администрации Байдена… Его стратегическое мышление навсегда затуманено неправильным толкованием сигналов, исходящих отовсюду, кроме полей сражений на Украине", — сказано в публикации. Как отмечается, американский президент на протяжении всего времени российской специальной военной операции "жертвовал возможностью за возможностью", медля с предоставлением тех систем вооружения, о которых просил Киев. В то же время, решение разрешить ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, как указывается, оказалось запоздалым и связанным с желанием дать украинским военным больше возможностей перед приходом на пост избранного президента США Дональда Трампа. "Неохотное согласие Байдена на одну из долгожданных просьб Украины ставит под сомнение стратегическое мышление президента, каким бы оно ни было", — указывает автор материала. Он добавляет, что если единственная причина, по которой США разрешили Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ, заключается в тем, что Трамп может этого не сделать, то "это обвинительный акт в адрес администрации Байдена". Издание подчеркивает, что в результате действий Байдена Украина уже оказалась в ситуации, когда ее население "настроено просить о мире", а лучшим исходом для Запада мог бы стать очередной замороженный конфликт, который в перспективе приведет к новым кризисам вдоль линии соприкосновения и ухудшит ситуацию в сфере безопасности в Европе. "Действующая администрация провела эту войну, томясь в психологической тюрьме, которую сама же и создала... Сегодня, уходя, она оставляет Трампу плохое положение дел, которое стало заметно хуже", - резюмирует журнал. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20241121/bayden-1984988187.html

https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html

https://ria.ru/20241125/atacms-1985667839.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, джо байден, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, дальнобойные ракеты