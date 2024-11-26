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National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины - РИА Новости, 26.11.2024
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03:10 26.11.2024 (обновлено: 04:19 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bayden-1985690891.html
National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины
National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины - РИА Новости, 26.11.2024
National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины
Подход уходящего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T03:10
2024-11-26T04:19
украина
джо байден
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
нато
дальнобойные ракеты
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Подход уходящего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое мышление нынешнего главы государства, пишет журнал National Review. "Что бы ни говорили об этой стратегии, она разоблачает безответственность администрации Байдена… Его стратегическое мышление навсегда затуманено неправильным толкованием сигналов, исходящих отовсюду, кроме полей сражений на Украине", — сказано в публикации. Как отмечается, американский президент на протяжении всего времени российской специальной военной операции "жертвовал возможностью за возможностью", медля с предоставлением тех систем вооружения, о которых просил Киев. В то же время, решение разрешить ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, как указывается, оказалось запоздалым и связанным с желанием дать украинским военным больше возможностей перед приходом на пост избранного президента США Дональда Трампа. "Неохотное согласие Байдена на одну из долгожданных просьб Украины ставит под сомнение стратегическое мышление президента, каким бы оно ни было", — указывает автор материала. Он добавляет, что если единственная причина, по которой США разрешили Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ, заключается в тем, что Трамп может этого не сделать, то "это обвинительный акт в адрес администрации Байдена". Издание подчеркивает, что в результате действий Байдена Украина уже оказалась в ситуации, когда ее население "настроено просить о мире", а лучшим исходом для Запада мог бы стать очередной замороженный конфликт, который в перспективе приведет к новым кризисам вдоль линии соприкосновения и ухудшит ситуацию в сфере безопасности в Европе. "Действующая администрация провела эту войну, томясь в психологической тюрьме, которую сама же и создала... Сегодня, уходя, она оставляет Трампу плохое положение дел, которое стало заметно хуже", - резюмирует журнал. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241121/bayden-1984988187.html
https://ria.ru/20241122/bayden-1985107136.html
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украина, джо байден, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, дальнобойные ракеты
Украина, Джо Байден, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, дальнобойные ракеты
National Review отказал Байдену в стратегическом мышлении из-за Украины

NR назвал подход Байдена к поддержке Украины стратегически безответственным

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Подход уходящего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое мышление нынешнего главы государства, пишет журнал National Review.
"Что бы ни говорили об этой стратегии, она разоблачает безответственность администрации Байдена… Его стратегическое мышление навсегда затуманено неправильным толкованием сигналов, исходящих отовсюду, кроме полей сражений на Украине", — сказано в публикации.
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Как отмечается, американский президент на протяжении всего времени российской специальной военной операции "жертвовал возможностью за возможностью", медля с предоставлением тех систем вооружения, о которых просил Киев.
В то же время, решение разрешить ВСУ использовать дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории, как указывается, оказалось запоздалым и связанным с желанием дать украинским военным больше возможностей перед приходом на пост избранного президента США Дональда Трампа.
"Неохотное согласие Байдена на одну из долгожданных просьб Украины ставит под сомнение стратегическое мышление президента, каким бы оно ни было", — указывает автор материала.
Он добавляет, что если единственная причина, по которой США разрешили Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ, заключается в тем, что Трамп может этого не сделать, то "это обвинительный акт в адрес администрации Байдена".
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Издание подчеркивает, что в результате действий Байдена Украина уже оказалась в ситуации, когда ее население "настроено просить о мире", а лучшим исходом для Запада мог бы стать очередной замороженный конфликт, который в перспективе приведет к новым кризисам вдоль линии соприкосновения и ухудшит ситуацию в сфере безопасности в Европе.
"Действующая администрация провела эту войну, томясь в психологической тюрьме, которую сама же и создала... Сегодня, уходя, она оставляет Трампу плохое положение дел, которое стало заметно хуже", - резюмирует журнал.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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УкраинаДжо БайденРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТОдальнобойные ракеты
 
 
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