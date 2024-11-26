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Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО - РИА Новости, 26.11.2024
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06:29 26.11.2024 (обновлено: 17:12 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/bauer-1985700894.html
Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО
Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО - РИА Новости, 26.11.2024
Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО
Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности превентивных ударов по объектам на территории России в случае вооруженного конфликта в РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T06:29
2024-11-26T17:12
россия
севастополь
европа
роб бауэр
сергей горбачев
нато
снг
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности превентивных ударов по объектам на территории России в случае вооруженного конфликта в целом является декларацией о намерениях, отношение к которой должно быть серьезным, сказал РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Ранее Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Безусловно, удар нашего "Орешника" вызвал массу оценок и разного рода предложений с самых разных сторон. Обескураженный поначалу Запад напрягся, а его боевая машина НАТО встала в боевую стойку. Естественно, свой голос подали ястребы. Среди них - адмирал Роб Бауэр. На первый взгляд, его слова выглядят агрессивно. Но на самом деле анализ сказанного им предполагает ряд самоограничений" , - сказал Горбачев. Во-первых, отметил собеседник агентства, Бауэр говорит о возможном ударе России и ответных действиях со стороны альянса, к которым нужно готовиться. Во-вторых, в принципе, глава комитета НАТО отмечает неготовность западников к масштабной войне, сказал эксперт. "Поэтому на самом деле его заявление - громкая декларация о намерениях. И вот к этому нам надо относиться с полной серьезностью. Российско-украинский конфликт включил в режим реанимации самые разные сферы деятельности. Это, конечно, восстановление ВПК разных стран, переформатирование мирового рынка вооружений, воплощение в жизнь новых военно-технических разработок, изменение тактики боевых действий и многое другое. В то же время он актуализировал проблематику войны и мира. Скажем, возвращение тем разрушенной системы коллективной безопасности, учет мнения России, изложенного (президентом России Владимиром) Путиным в декабре 2021 года, в конце концов - ограничения разных видов вооружений, в том числе массового поражения, и многое другое. Думаю, слова адмирала не только будут поддержаны Западом. Там они напугают, уже напугали и у части политикума вызовут (желание) ускорить договорные процессы. И главное: мы нападать на Европу не собираемся, пусть адмирал угомонится", - сказал Горбачев.
https://ria.ru/20241126/bauer-1985689811.html
https://ria.ru/20241125/nato-1985618060.html
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россия, севастополь, европа, роб бауэр, сергей горбачев, нато, снг, в мире
Россия, Севастополь, Европа, Роб Бауэр, Сергей Горбачев, НАТО, СНГ, В мире
Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО

Капитан первого ранга запаса Горбачев назвал заявление Бауэра декларацией

© AP Photo / Virginia MayoГлава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности превентивных ударов по объектам на территории России в случае вооруженного конфликта в целом является декларацией о намерениях, отношение к которой должно быть серьезным, сказал РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
Ранее Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта.
Роб Бауэр - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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"Безусловно, удар нашего "Орешника" вызвал массу оценок и разного рода предложений с самых разных сторон. Обескураженный поначалу Запад напрягся, а его боевая машина НАТО встала в боевую стойку. Естественно, свой голос подали ястребы. Среди них - адмирал Роб Бауэр. На первый взгляд, его слова выглядят агрессивно. Но на самом деле анализ сказанного им предполагает ряд самоограничений" , - сказал Горбачев.
Во-первых, отметил собеседник агентства, Бауэр говорит о возможном ударе России и ответных действиях со стороны альянса, к которым нужно готовиться. Во-вторых, в принципе, глава комитета НАТО отмечает неготовность западников к масштабной войне, сказал эксперт.
"Поэтому на самом деле его заявление - громкая декларация о намерениях. И вот к этому нам надо относиться с полной серьезностью. Российско-украинский конфликт включил в режим реанимации самые разные сферы деятельности. Это, конечно, восстановление ВПК разных стран, переформатирование мирового рынка вооружений, воплощение в жизнь новых военно-технических разработок, изменение тактики боевых действий и многое другое. В то же время он актуализировал проблематику войны и мира. Скажем, возвращение тем разрушенной системы коллективной безопасности, учет мнения России, изложенного (президентом России Владимиром) Путиным в декабре 2021 года, в конце концов - ограничения разных видов вооружений, в том числе массового поражения, и многое другое. Думаю, слова адмирала не только будут поддержаны Западом. Там они напугают, уже напугали и у части политикума вызовут (желание) ускорить договорные процессы. И главное: мы нападать на Европу не собираемся, пусть адмирал угомонится", - сказал Горбачев.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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25 ноября, 16:29
 
РоссияСевастопольЕвропаРоб БауэрСергей ГорбачевНАТОСНГВ мире
 
 
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