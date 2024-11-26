https://ria.ru/20241126/bauer-1985700894.html

Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО

Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО - РИА Новости, 26.11.2024

Эксперт прокомментировал заявление главы военного комитета НАТО

Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности превентивных ударов по объектам на территории России в случае вооруженного конфликта в РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:29

2024-11-26T06:29

2024-11-26T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о возможности превентивных ударов по объектам на территории России в случае вооруженного конфликта в целом является декларацией о намерениях, отношение к которой должно быть серьезным, сказал РИА Новости капитан 1 ранга запаса, директор института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев. Ранее Бауэр заявил, что в альянсе обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России в случае вооруженного конфликта. "Безусловно, удар нашего "Орешника" вызвал массу оценок и разного рода предложений с самых разных сторон. Обескураженный поначалу Запад напрягся, а его боевая машина НАТО встала в боевую стойку. Естественно, свой голос подали ястребы. Среди них - адмирал Роб Бауэр. На первый взгляд, его слова выглядят агрессивно. Но на самом деле анализ сказанного им предполагает ряд самоограничений" , - сказал Горбачев. Во-первых, отметил собеседник агентства, Бауэр говорит о возможном ударе России и ответных действиях со стороны альянса, к которым нужно готовиться. Во-вторых, в принципе, глава комитета НАТО отмечает неготовность западников к масштабной войне, сказал эксперт. "Поэтому на самом деле его заявление - громкая декларация о намерениях. И вот к этому нам надо относиться с полной серьезностью. Российско-украинский конфликт включил в режим реанимации самые разные сферы деятельности. Это, конечно, восстановление ВПК разных стран, переформатирование мирового рынка вооружений, воплощение в жизнь новых военно-технических разработок, изменение тактики боевых действий и многое другое. В то же время он актуализировал проблематику войны и мира. Скажем, возвращение тем разрушенной системы коллективной безопасности, учет мнения России, изложенного (президентом России Владимиром) Путиным в декабре 2021 года, в конце концов - ограничения разных видов вооружений, в том числе массового поражения, и многое другое. Думаю, слова адмирала не только будут поддержаны Западом. Там они напугают, уже напугали и у части политикума вызовут (желание) ускорить договорные процессы. И главное: мы нападать на Европу не собираемся, пусть адмирал угомонится", - сказал Горбачев.

https://ria.ru/20241126/bauer-1985689811.html

https://ria.ru/20241125/nato-1985618060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, европа, роб бауэр, сергей горбачев, нато, снг, в мире