https://ria.ru/20241126/bajden-1985832041.html

СМИ: Байден ждал итогов выборов для разрешения ВСУ применять ATACMS

СМИ: Байден ждал итогов выборов для разрешения ВСУ применять ATACMS - РИА Новости, 26.11.2024

СМИ: Байден ждал итогов выборов для разрешения ВСУ применять ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена ждала итогов президентских выборов в стране для разрешения ВСУ применять ATACMS, хотя обсуждение этого вопроса велось с РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T16:50

2024-11-26T16:50

2024-11-26T18:47

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена ждала итогов президентских выборов в стране для разрешения ВСУ применять ATACMS, хотя обсуждение этого вопроса велось с октября, сообщает издание Washington Post со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных представителей администрации. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году. "Обсуждения вопроса о разрешении (применения ВСУ - ред.) наземных мин и армейской тактической ракетной системы большой дальности (ATACMS) начались в конце октября, однако окончательное решение было принято только после выборов (в США - ред.)", - говорится в сообщении. Как заявили изданию американские чиновники, решение об отправке Киеву противопехотных мин, от которых многие страны отказались по гуманитарным соображениям, показало, насколько критической Белый дом видит сложившуюся после победы на президентских выборах Трампа ситуацию. Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить её за один день. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241114/svo-1983850621.html

https://ria.ru/20241125/trump-1985511862.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джо байден, мария захарова, вооруженные силы украины