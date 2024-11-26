https://ria.ru/20241126/bajden-1985687056.html

Байден посетит инаугурацию Трампа

Байден посетит инаугурацию Трампа - РИА Новости, 26.11.2024

Байден посетит инаугурацию Трампа

Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, заявил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T01:34

2024-11-26T01:34

2024-11-26T01:34

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, заявил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. "Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах. Он и первая леди собираются исполнить это обещание. Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей", - сказал Бейтс журналистам. Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден