https://ria.ru/20241126/bajden-1985687056.html
Байден посетит инаугурацию Трампа
Байден посетит инаугурацию Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
Байден посетит инаугурацию Трампа
Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, заявил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:34
2024-11-26T01:34
2024-11-26T01:34
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, заявил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. "Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах. Он и первая леди собираются исполнить это обещание. Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей", - сказал Бейтс журналистам. Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден посетит инаугурацию Трампа
Белый дом: Байден посетит инаугурацию Трампа 20 января