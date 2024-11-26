Рейтинг@Mail.ru
Байден посетит инаугурацию Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/bajden-1985687056.html
Байден посетит инаугурацию Трампа
Байден посетит инаугурацию Трампа - РИА Новости, 26.11.2024
Байден посетит инаугурацию Трампа
Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, заявил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T01:34
2024-11-26T01:34
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, заявил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс. "Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах. Он и первая леди собираются исполнить это обещание. Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей", - сказал Бейтс журналистам. Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20241124/nato-1985442892.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9bf815d8bb6a20a3c05edf5b45de8f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден посетит инаугурацию Трампа

Белый дом: Байден посетит инаугурацию Трампа 20 января

© AP Photo / Stephanie ScarbroughДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден посетит инаугурацию своего преемника Дональда Трампа, заявил заместитель главы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
"Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах. Он и первая леди собираются исполнить это обещание. Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей", - сказал Бейтс журналистам.
Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
СМИ раскрыли, что Байден хотел сделать с Украиной после победы Трампа
24 ноября, 15:06
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала