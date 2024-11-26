https://ria.ru/20241126/baffet-1985682358.html

Баффет боится, что дети не успеют раздать на благотворительность его деньги

Баффет боится, что дети не успеют раздать на благотворительность его деньги - РИА Новости, 26.11.2024

Баффет боится, что дети не успеют раздать на благотворительность его деньги

Один из богатейших людей мира, американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффет в понедельник заявил, что его трое детей могут уйти из жизни раньше, чем... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T00:25

2024-11-26T00:25

2024-11-26T00:25

в мире

уоррен баффет

билл гейтс

майкл блумберг

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деньги

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Один из богатейших людей мира, американский предприниматель и инвестор Уоррен Баффет в понедельник заявил, что его трое детей могут уйти из жизни раньше, чем успеют раздать всё его состояние, оцениваемое сейчас в почти 150 миллиардов долларов, на благотворительность, поэтому на этот случай он избрал троих преемников-попечителей моложе наследников. "На освоение огромного богатства, которое я накопил, может потребоваться больше времени, чем проживут мои дети. И завтрашние решения, скорее всего, будут лучше приниматься тремя живыми и хорошо работающими мозгами, чем мертвой рукой. Таким образом, были назначены три потенциальных преемника-попечителя. Каждый из них хорошо известен моим детям, они для всех нас представляются целесообразными. Они также немного моложе моих детей", — приводит Financial Times cлова Баффета. Баффету сейчас 94 года. Его дочери Сьюзен — 71 год, старшему сыну Говарду — 69 лет, младшему сыну Питеру — 66 лет. Согласно его завещанию, наследники должны распределить большую часть его состояния в течение 10 лет на благотворительность. О том, получат ли его дети хоть какую-то часть состояния после смерти, умалчивается, но миллиардер отметил, что трое детей получили по 10 миллионов долларов после смерти его первой жены в 2004 году, что, по его мнению "достаточно, чтобы они могли делать что угодно, но недостаточно, чтобы они не могли ничего делать". Баффет также заявил о том, что сегодня передает более 1 миллиарда долларов четырем благотворительным фондам, управляемым его семьей, в форме акций его инвестиционной компании Berkshire Hathway. Американский миллиардер также посоветовал всем родителям, которые планируют передавать состояния своим детям, перед тем как подписывать завещание сначала дать им его почитать. "Убедитесь, что каждый ребенок понимает как логику ваших решений, так и ответственность, с которой он столкнется после вашей смерти. Если у кого-то есть вопросы или предложения, внимательно выслушайте и примите те, которые сочтете разумными. Вы не хотите, чтобы ваши дети спрашивали "Почему?" в отношении решений в завещании, когда вы больше не можете ответить", — добавил Баффет. Баффет совместно со своими друзьями-миллиардерами Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс основали сообщество "из самых богатых филантропов мира" The Giving Pledge в 2010 году. Согласно филантропической "клятве", подписавшиеся обязываются пожертвовать как минимум половину состояния на благотворительность. На данный момент организация насчитывает более 240 подписей из 30 стран, среди участников числятся Майкл Блумберг, Джордж Лукас, Дэвид Рокфеллер, Марк Цукерберг и Илон Маск.

https://ria.ru/20240803/baffet-1963911464.html

https://ria.ru/20150718/1136089733.html

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в мире, уоррен баффет, билл гейтс, майкл блумберг, благотворительность, деньги, наследство