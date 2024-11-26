https://ria.ru/20241126/avito-1985875351.html

"Авито" готовится выйти на рынок временной занятости

"Авито" готовится выйти на рынок временной занятости - РИА Новости, 26.11.2024

"Авито" готовится выйти на рынок временной занятости

Сервис "Авито" создал в структуре группы отдельные юридические лица для развития новой бизнес-модели по направлению временной занятости, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T19:50

2024-11-26T19:50

2024-11-26T19:50

авито

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сервис "Авито" создал в структуре группы отдельные юридические лица для развития новой бизнес-модели по направлению временной занятости, сообщает пресс-служба компании. Так, в ЕГРЮЛ опубликована информация, согласно которой ООО "Авито Холдинг" стало учредителем ООО "Авито Гиг Решения" и ООО "Авито Консалт". По информации пресс-службы, создание юрлиц — необходимый технический шаг для развития направления временной занятости как отдельного продукта. Выделение данного направления в отдельные юридические лица позволит запустить необходимые регистрационные и юридические процессы. "В основе стратегии платформы по поиску работы и сотрудников — развитие новых технологических решений для частных пользователей и компаний. "Авито Работа" видит растущую востребованность временной занятости как комфортного инструмента взаимодействия компаний с исполнителями и планирует запустить собственное решение для этого рынка", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://realty.ria.ru/20241106/arenda-1981570619.html

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авито, россия