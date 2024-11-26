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В Новой Москве столкнулись две машины, есть пострадавшие
В Новой Москве столкнулись две машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.11.2024
В Новой Москве столкнулись две машины, есть пострадавшие
Две машины столкнулись в Новой Москве, трое человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T22:01
2024-11-26T22:01
2024-11-26T22:01
происшествия
новая москва
тинао
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Две машины столкнулись в Новой Москве, трое человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Предварительно в ТиНАО ДТП с участием двух машин и трех пострадавших", - сообщили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
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происшествия, новая москва, тинао, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новая Москва, ТиНАО, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новой Москве столкнулись две машины, есть пострадавшие
В Новой Москве столкнулись две машины, пострадали три человека