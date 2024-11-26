https://ria.ru/20241126/avariya-1985887667.html

В Новой Москве столкнулись две машины, есть пострадавшие

В Новой Москве столкнулись две машины, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.11.2024

В Новой Москве столкнулись две машины, есть пострадавшие

Две машины столкнулись в Новой Москве, трое человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T22:01

2024-11-26T22:01

2024-11-26T22:01

происшествия

новая москва

тинао

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Две машины столкнулись в Новой Москве, трое человек пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Предварительно в ТиНАО ДТП с участием двух машин и трех пострадавших", - сообщили в пресс-службе. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

новая москва

тинао

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2024

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происшествия, новая москва, тинао, министерство внутренних дел рф (мвд россии)