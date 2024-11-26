https://ria.ru/20241126/ataka-1985878628.html

Украинские войска атаковали два города в Запорожской области

Украинские войска атаковали два города в Запорожской области - РИА Новости, 26.11.2024

Украинские войска атаковали два города в Запорожской области

Украинские войска подвергли атакам города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:23

2024-11-26T20:23

2024-11-26T20:23

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Украинские войска подвергли атакам города Васильевка и Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. "Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре", - написал Тицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в Васильевке зафиксирована атака беспилотника по зданию почтового отделения. "Беспилотник сбит силами вооруженных сил Российской Федерации. Пострадавших нет. Каменка-Днепровская подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Информации о пострадавших и разрушениях нет", - подчеркнул замгубернатора. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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запорожская область, россия, днепр (город), происшествия