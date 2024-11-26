https://ria.ru/20241126/atacms-1985879330.html

Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы - РИА Новости, 26.11.2024

Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

Использованные Украиной для ударов по Курской области ракеты ATACMS, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы и модифицированы не менее двух раз для... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T20:43

2024-11-26T20:43

2024-11-26T21:04

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Использованные Украиной для ударов по Курской области ракеты ATACMS, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы и модифицированы не менее двух раз для продления срока возможного использования, выяснил корреспондент РИА Новости. Проведенный анализ фотографий обломков американских дальнобойных ракет в Курской области, опубликованных министерством обороны РФ, показывает, что ракеты были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Под таким именем компания значилась в списках военных подрядчиков США до 1999 года, согласно годовым отчетам армии США. С 2000 года подрядчик изменил свое название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя на ракетах ATACMS, запущенных Украиной для ударов по Курской области, указывает на то, что они, вероятнее всего, были первоначально произведены в конце 1990-х годов, когда армия США начала закупать такие ракеты в больших количествах. С учетом того, что срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, выпущенные ракеты должны были модифицироваться дважды для продления срока их использования. Расходы на восстановление срока службы каждой единицы составляют порядка 1 миллиона долларов.

https://ria.ru/20241126/minoborony-1985817572.html

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

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в мире, сша, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)