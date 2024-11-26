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Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы - РИА Новости, 26.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 26.11.2024 (обновлено: 21:04 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/atacms-1985879330.html
Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы
Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы - РИА Новости, 26.11.2024
Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы
Использованные Украиной для ударов по Курской области ракеты ATACMS, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы и модифицированы не менее двух раз для... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T20:43
2024-11-26T21:04
в мире
сша
курская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Использованные Украиной для ударов по Курской области ракеты ATACMS, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы и модифицированы не менее двух раз для продления срока возможного использования, выяснил корреспондент РИА Новости. Проведенный анализ фотографий обломков американских дальнобойных ракет в Курской области, опубликованных министерством обороны РФ, показывает, что ракеты были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Под таким именем компания значилась в списках военных подрядчиков США до 1999 года, согласно годовым отчетам армии США. С 2000 года подрядчик изменил свое название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя на ракетах ATACMS, запущенных Украиной для ударов по Курской области, указывает на то, что они, вероятнее всего, были первоначально произведены в конце 1990-х годов, когда армия США начала закупать такие ракеты в больших количествах. С учетом того, что срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, выпущенные ракеты должны были модифицироваться дважды для продления срока их использования. Расходы на восстановление срока службы каждой единицы составляют порядка 1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20241126/minoborony-1985817572.html
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в мире, сша, курская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, США, Курская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
Переданные Украине ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

Переданные Украине от США ракеты ATACMS могли быть произведены в 1990-е годы

© Фото : Минобороны РоссииЧасть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино)
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© Фото : Минобороны России
Часть ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Использованные Украиной для ударов по Курской области ракеты ATACMS, вероятнее всего, были произведены в 1990-е годы и модифицированы не менее двух раз для продления срока возможного использования, выяснил корреспондент РИА Новости.
Проведенный анализ фотографий обломков американских дальнобойных ракет в Курской области, опубликованных министерством обороны РФ, показывает, что ракеты были произведены компанией Lockheed Martin Vought Systems. Под таким именем компания значилась в списках военных подрядчиков США до 1999 года, согласно годовым отчетам армии США.
Фрагмент ракеты ATACMS на аэродроме Курск-Восточный (Халино) - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Минобороны предупредило об ответе на атаки ВСУ ATACMS в Курской области
Вчера, 16:09
С 2000 года подрядчик изменил свое название на Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Наименование производителя на ракетах ATACMS, запущенных Украиной для ударов по Курской области, указывает на то, что они, вероятнее всего, были первоначально произведены в конце 1990-х годов, когда армия США начала закупать такие ракеты в больших количествах.
С учетом того, что срок службы ракет ATACMS составляет 10 лет, выпущенные ракеты должны были модифицироваться дважды для продления срока их использования. Расходы на восстановление срока службы каждой единицы составляют порядка 1 миллиона долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
НАТО не хватает пороха для войны с Россией
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКурская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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