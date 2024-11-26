https://ria.ru/20241126/arest-1985853325.html

В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 26.11.2024

В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о важности... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T18:15

2024-11-26T18:15

2024-11-26T18:15

в мире

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биньямин нетаньяху

йоав галант

международный уголовный суд

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о важности выполнения решений суда. МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "Мы должны понимать, что МУС – это независимый суд. И мы признаём независимый суд. Мы являемся членами МУС и должны отстаивать международный мир, основанный на правах... Моё послание заключается в том, что суд независим - мы не должны вмешиваться на политическом уровне", - заявил Цакхна телерадиокмпании ERR, добавив, что вмешательство стран в решения МУС на политическом уровне недопустимо. Согласно телерадиокомпании, Цакхна также отметил, что страны, ратифицировавшие Римский статут, на основании которого был учреждён МУС, не могут выборочно исполнять судебные решения.

https://ria.ru/20241126/litva-1985781122.html

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в мире, израиль, эстония, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024