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В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 26.11.2024
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18:15 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/arest-1985853325.html
В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху
В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху - РИА Новости, 26.11.2024
В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о важности... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T18:15
2024-11-26T18:15
в мире
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эстония
палестина
биньямин нетаньяху
йоав галант
международный уголовный суд
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о важности выполнения решений суда. МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом. "Мы должны понимать, что МУС – это независимый суд. И мы признаём независимый суд. Мы являемся членами МУС и должны отстаивать международный мир, основанный на правах... Моё послание заключается в том, что суд независим - мы не должны вмешиваться на политическом уровне", - заявил Цакхна телерадиокмпании ERR, добавив, что вмешательство стран в решения МУС на политическом уровне недопустимо. Согласно телерадиокомпании, Цакхна также отметил, что страны, ратифицировавшие Римский статут, на основании которого был учреждён МУС, не могут выборочно исполнять судебные решения.
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в мире, израиль, эстония, палестина, биньямин нетаньяху, йоав галант, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Эстония, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Йоав Галант, Международный уголовный суд, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Эстонии заявили о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

Глава МИД Эстонии заявил о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна после выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о важности выполнения решений суда.
МУС на прошлой неделе выдал ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
"Мы должны понимать, что МУС – это независимый суд. И мы признаём независимый суд. Мы являемся членами МУС и должны отстаивать международный мир, основанный на правах... Моё послание заключается в том, что суд независим - мы не должны вмешиваться на политическом уровне", - заявил Цакхна телерадиокмпании ERR, добавив, что вмешательство стран в решения МУС на политическом уровне недопустимо.
Согласно телерадиокомпании, Цакхна также отметил, что страны, ратифицировавшие Римский статут, на основании которого был учреждён МУС, не могут выборочно исполнять судебные решения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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В миреИзраильЭстонияПалестинаБиньямин НетаньяхуЙоав ГалантМеждународный уголовный судОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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