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Отмена "всё включено" в отелях Турции приведет к оттоку российских туристов

Отмена "всё включено" в отелях Турции приведет к оттоку российских туристов - РИА Новости, 26.11.2024

Отмена "всё включено" в отелях Турции приведет к оттоку российских туристов

Отмена системы "всё включено" в турецких курортных отелях приведет к оттоку туристов, в том числе российских, в другие страны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T06:35

2024-11-26T06:35

2024-11-26T06:35

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"все включено"

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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Отмена системы "всё включено" в турецких курортных отелях приведет к оттоку туристов, в том числе российских, в другие страны, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. "Принципиально важным является направление туристического спроса. Если спрос туристов, приезжающих в Турцию, ориентирован на "всё включено", то отмена этой практики чревата перетоком туристов из Турции в другие страны, если смотреть в целом", - считает дипломат. По его словам, вместо того чтобы отменять эту практику, можно увеличить доходы небольших отелей и базарных торговцев с помощью налогового регулирования. Отказ от системы "всё включено" в турецких отелях может привести к проблемам с оплатой из-за платежных карт у российских туристов, предупредил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил ранее РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя". "Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остаётся влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20241116/oteli-1984117099.html

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новости - туризм, турция, россия, алексей ерхов, отели, "все включено"