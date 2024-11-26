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В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО - РИА Новости, 26.11.2024
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13:34 26.11.2024 (обновлено: 15:43 26.11.2024)
https://ria.ru/20241126/afiny-1985779688.html
В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО
В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО - РИА Новости, 26.11.2024
В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО
В Афинах тысячи людей вышли на митинг против приезда генсека НАТО Марка Рютте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T13:34
2024-11-26T15:43
в мире
афины
греция
украина
марк рютте
кириакос мицотакис
никос дендиас
нато
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АФИНЫ, 26 ноя — РИА Новости. В Афинах тысячи людей вышли на митинг против приезда генсека НАТО Марка Рютте, передает корреспондент РИА Новости. "Греция вне войны! Закрыть базы США и НАТО! Прекратить военные миссии за пределами страны! Прекратить любую военную помощь режиму Зеленского! Никакой поддержки террористическому государству Израиль! Никакой земли и воды для убийц народов! Никакого участия в бойне!" — скандируют демонстранты. Митинг проводят Компартия и Коммунистическая молодежь Греции. От площади Пропилеи возле исторического здания Афинского университета колонна направилась к площади Синтагма возле парламента. Из-за приезда Рютте и антинатовских выступлений в центр Афин стянули силы полиции. Подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства Дворцу Максима перекрыты полицейскими автобусами. В эти минуты генсек НАТО, прибывший в Грецию из Турции, встречается с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, главой МИД Йоргосом Герапетритисом и министром обороны Никосом Дендиасом. Ожидается, что они обсудят ситуацию на Украине и в регионе, общие проблемы, с которыми приходится сталкиваться альянсу, укрепление европейской оборонной автономии и иммиграцию, греко-турецкий диалог."Митинг — лучший "прием" для главы евроатлантического альянса, который втягивает народы в новую войну. Попытка представить визит Рютте как "церемониальный" после его вступления в должность смешна и провокационна. Нет ничего "церемониального" в визите генерального секретаря НАТО в страну — член альянса в то время, когда барабаны войны громко бьют от Украины до Ближнего Востока", — заявили коммунисты, призывая всех выйти на митинг. Компартия отмечает, что в то самое время, когда Рютте встречается с правительством в Афинах, комитет НАТО — Украина проводит в Брюсселе чрезвычайное заседание, "чтобы оценить стремительное развитие событий на фронте войны" и спланировать следующие шаги конфликта, который грозит стать глобальным.
https://ria.ru/20241113/zakharova-1983414046.html
https://ria.ru/20241123/nato-1985342493.html
https://ria.ru/20241118/ryutte-1984426527.html
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Многотысячный митинг в Афинах против приезда генсека НАТО Марка Рютте
Многотысячный митинг против приезда генсека НАТО Марка Рютте проходит в центре Афин, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты скандируют "непрошенный", требуют прекратить вовлечение Греции в конфликты и закрыть американские военные базы. Также среди требований – прекратить любую военную помощь Зеленскому.
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в мире, афины, греция, украина, марк рютте, кириакос мицотакис, никос дендиас, нато
В мире, Афины, Греция, Украина, Марк Рютте, Кириакос Мицотакис, Никос Дендиас, НАТО
В Афинах проходит многотысячный митинг против НАТО

В Афинах тысячи людей протестуют против приезда Рютте

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АФИНЫ, 26 ноя — РИА Новости. В Афинах тысячи людей вышли на митинг против приезда генсека НАТО Марка Рютте, передает корреспондент РИА Новости.
"Греция вне войны! Закрыть базы США и НАТО! Прекратить военные миссии за пределами страны! Прекратить любую военную помощь режиму Зеленского! Никакой поддержки террористическому государству Израиль! Никакой земли и воды для убийц народов! Никакого участия в бойне!" — скандируют демонстранты.
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13 ноября, 01:09
Митинг проводят Компартия и Коммунистическая молодежь Греции. От площади Пропилеи возле исторического здания Афинского университета колонна направилась к площади Синтагма возле парламента.
Из-за приезда Рютте и антинатовских выступлений в центр Афин стянули силы полиции. Подходы к зданию МИД и проезд к резиденции правительства Дворцу Максима перекрыты полицейскими автобусами.
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В НАТО подтвердили встречу Рютте с Трампом
23 ноября, 14:02
В эти минуты генсек НАТО, прибывший в Грецию из Турции, встречается с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, главой МИД Йоргосом Герапетритисом и министром обороны Никосом Дендиасом. Ожидается, что они обсудят ситуацию на Украине и в регионе, общие проблемы, с которыми приходится сталкиваться альянсу, укрепление европейской оборонной автономии и иммиграцию, греко-турецкий диалог.
"Митинг — лучший "прием" для главы евроатлантического альянса, который втягивает народы в новую войну. Попытка представить визит Рютте как "церемониальный" после его вступления в должность смешна и провокационна. Нет ничего "церемониального" в визите генерального секретаря НАТО в страну — член альянса в то время, когда барабаны войны громко бьют от Украины до Ближнего Востока", — заявили коммунисты, призывая всех выйти на митинг.
Компартия отмечает, что в то самое время, когда Рютте встречается с правительством в Афинах, комитет НАТО — Украина проводит в Брюсселе чрезвычайное заседание, "чтобы оценить стремительное развитие событий на фронте войны" и спланировать следующие шаги конфликта, который грозит стать глобальным.
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Рютте обвинил Россию в нарушении воздушного пространства НАТО
18 ноября, 16:44
 
В миреАфиныГрецияУкраинаМарк РюттеКириакос МицотакисНикос ДендиасНАТО
 
 
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