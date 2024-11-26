https://ria.ru/20241126/afganistan-1985697250.html

Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин

Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин - РИА Новости, 26.11.2024

Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин

За последние три года Исламский эмират Афганистан (ИЭА) предпринял значительные усилия для защиты прав женщин, однако этих усилий оказалось недостаточно и... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T05:30

2024-11-26T05:30

2024-11-26T05:30

в мире

афганистан

роза отунбаева

оон

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три года Исламский эмират Афганистан (ИЭА) предпринял значительные усилия для защиты прав женщин, однако этих усилий оказалось недостаточно и существует необходимость дальнейшей работы в этой области, заявил пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его слова приводит новостной интернет-портал Tolo news.Моджахед, в частности, заявил, что "организации активно работают в различных областях, как в провинциях, так и в центре, повышая осведомленность женщин об их правах, решая их юридические проблемы и заслушивая их жалобы". "В целом мы стараемся изо всех сил, но этого недостаточно. Необходимы дополнительные усилия, особенно для решения проблем в отдаленных и сельских районах, где наше участие имеет важное значение", - приводит выдержку из заявления пресс-секретаря новостной интернет-портал Tolo news. Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод. "Мы переживаем критический момент для женщин и девочек Афганистана. Нам нужны срочные действия для восстановления справедливости, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек в Афганистане", - заявила специальный представитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева.

https://ria.ru/20241126/afganistan-1985685449.html

https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, роза отунбаева, оон