Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин
Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: усилия для защиты прав женщин недостаточны
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три года Исламский эмират Афганистан (ИЭА) предпринял значительные усилия для защиты прав женщин, однако этих усилий оказалось недостаточно и существует необходимость дальнейшей работы в этой области, заявил пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его слова приводит новостной интернет-портал Tolo news.
Моджахед, в частности, заявил, что "организации активно работают в различных областях, как в провинциях, так и в центре, повышая осведомленность женщин об их правах, решая их юридические проблемы и заслушивая их жалобы".
"В целом мы стараемся изо всех сил, но этого недостаточно. Необходимы дополнительные усилия, особенно для решения проблем в отдаленных и сельских районах, где наше участие имеет важное значение", - приводит выдержку из заявления пресс-секретаря новостной интернет-портал Tolo news.
Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод.
"Мы переживаем критический момент для женщин и девочек Афганистана. Нам нужны срочные действия для восстановления справедливости, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек в Афганистане", - заявила специальный представитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева.