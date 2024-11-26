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Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин - РИА Новости, 26.11.2024
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05:30 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/afganistan-1985697250.html
Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин
Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин - РИА Новости, 26.11.2024
Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин
За последние три года Исламский эмират Афганистан (ИЭА) предпринял значительные усилия для защиты прав женщин, однако этих усилий оказалось недостаточно и... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T05:30
2024-11-26T05:30
в мире
афганистан
роза отунбаева
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три года Исламский эмират Афганистан (ИЭА) предпринял значительные усилия для защиты прав женщин, однако этих усилий оказалось недостаточно и существует необходимость дальнейшей работы в этой области, заявил пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его слова приводит новостной интернет-портал Tolo news.Моджахед, в частности, заявил, что "организации активно работают в различных областях, как в провинциях, так и в центре, повышая осведомленность женщин об их правах, решая их юридические проблемы и заслушивая их жалобы". "В целом мы стараемся изо всех сил, но этого недостаточно. Необходимы дополнительные усилия, особенно для решения проблем в отдаленных и сельских районах, где наше участие имеет важное значение", - приводит выдержку из заявления пресс-секретаря новостной интернет-портал Tolo news. Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод. "Мы переживаем критический момент для женщин и девочек Афганистана. Нам нужны срочные действия для восстановления справедливости, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек в Афганистане", - заявила специальный представитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева.
https://ria.ru/20241126/afganistan-1985685449.html
https://ria.ru/20241011/oon-1977672945.html
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в мире, афганистан, роза отунбаева, оон
В мире, Афганистан, Роза Отунбаева, ООН
Пресс-секретарь ИЭА рассказал об усилиях по защите прав афганских женщин

Пресс-секретарь ИЭА Моджахед: усилия для защиты прав женщин недостаточны

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. За последние три года Исламский эмират Афганистан (ИЭА) предпринял значительные усилия для защиты прав женщин, однако этих усилий оказалось недостаточно и существует необходимость дальнейшей работы в этой области, заявил пресс-секретарь ИЭА Забиулла Моджахед по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Его слова приводит новостной интернет-портал Tolo news.
Моджахед, в частности, заявил, что "организации активно работают в различных областях, как в провинциях, так и в центре, повышая осведомленность женщин об их правах, решая их юридические проблемы и заслушивая их жалобы".
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"В целом мы стараемся изо всех сил, но этого недостаточно. Необходимы дополнительные усилия, особенно для решения проблем в отдаленных и сельских районах, где наше участие имеет важное значение", - приводит выдержку из заявления пресс-секретаря новостной интернет-портал Tolo news.
Ранее миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод.
"Мы переживаем критический момент для женщин и девочек Афганистана. Нам нужны срочные действия для восстановления справедливости, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек в Афганистане", - заявила специальный представитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева.
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