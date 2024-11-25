https://ria.ru/20241125/zemletryasenie-1985674990.html
В Казахстане произошло землетрясение
В Казахстане произошло землетрясение - РИА Новости, 25.11.2024
В Казахстане произошло землетрясение
В области Жетису на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение, сообщает в понедельник МЧС республики. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T22:24
2024-11-25T22:24
2024-11-25T22:24
в мире
алма-ата
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астана
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АСТАНА, 25 Ноя - РИА Новости. В области Жетису на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение, сообщает в понедельник МЧС республики. "Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" (Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований) МЧС РК 05 ноября 2024 г. в 23 часов 45 минут по времени Астаны (21.45 мск) на территории области Жетису зарегистрировано землетрясение. Сведения об ощутимости: уточняется. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского МЧС. Жители Алма-Аты почувствовали землетрясение. По их отзывам в социальных сетях, подземные толчки были несильные, но продолжительные. По данным приложения GlobalQuake, эпицентр находился недалеко от города Жаркент, в 257 километрах от Алма-Аты.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, алма-ата, казахстан, астана, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Алма-Ата, Казахстан, Астана, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казахстане произошло землетрясение
МЧС: на юго-востоке Казахстана произошло землетрясение