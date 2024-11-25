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На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985625499.html
На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России
На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России - РИА Новости, 25.11.2024
На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России
Списки оружия, которые запрашивает Владимир Зеленский, формируют в Вашингтоне, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:49
2024-11-25T16:49
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Списки оружия, которые запрашивает Владимир Зеленский, формируют в Вашингтоне, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Списки его запросов — пишутся в администрации Белого дома, которая через Зеленского маскирует свое прямое участие в войне с Россией", — написал он.По словам депутата, США передают Украине список оружия, которые они готовы предоставить, после чего "Квартал 95" начинает разыгрывать спектакль про "требования к партнерам".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241125/zapad-1985579664.html
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в мире, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США
На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России

Депутат Рады Дубинский: списки запросов на оружие от Зеленского создают в США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Списки оружия, которые запрашивает Владимир Зеленский, формируют в Вашингтоне, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Списки его запросов — пишутся в администрации Белого дома, которая через Зеленского маскирует свое прямое участие в войне с Россией", — написал он.
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По словам депутата, США передают Украине список оружия, которые они готовы предоставить, после чего "Квартал 95" начинает разыгрывать спектакль про "требования к партнерам".
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы США
 
 
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