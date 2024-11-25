https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985625499.html

На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России

На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России - РИА Новости, 25.11.2024

На Украине раскрыли, как США маскируют участие в войне против России

Списки оружия, которые запрашивает Владимир Зеленский, формируют в Вашингтоне, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:49

2024-11-25T16:49

2024-11-25T16:49

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Списки оружия, которые запрашивает Владимир Зеленский, формируют в Вашингтоне, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Списки его запросов — пишутся в администрации Белого дома, которая через Зеленского маскирует свое прямое участие в войне с Россией", — написал он.По словам депутата, США передают Украине список оружия, которые они готовы предоставить, после чего "Квартал 95" начинает разыгрывать спектакль про "требования к партнерам".Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241125/zapad-1985579664.html

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