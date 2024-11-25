https://ria.ru/20241125/zarplata-1985497665.html
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре - РИА Новости, 25.11.2024
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре
Самые высокие зарплаты в России в сентябре были у сотрудников финансовых компаний, а также работающих в авиаперевозках, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:20
2024-11-25T03:20
2024-11-25T03:20
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России в сентябре были у сотрудников финансовых компаний, а также работающих в авиаперевозках, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так, доход тех, кто трудится в сфере, связанной с финансовым посредничеством, в том числе брокеров, биржевиков и страховых агентов, в сентябре составлял в среднем 209,3 тысячи рублей. На втором месте - сотрудники пассажирского воздушного транспорта (200,7 тысячи рублей). Третью позицию между собой поделили рыбаки и разработчики программного обеспечения с зарплатой в 188,2 тысячи рублей. В пятерку также входят занимающиеся морскими грузовыми перевозками (179,6 тысячи рублей) и добычей нефти и газа (178,2 тысячи рублей). Выше 150 тысяч рублей в сентябре получали специалисты еще из девяти отраслей, включая производство компьютеров и табачных изделий, предоставление нефтегазового сервиса и услуг по консалтингу. Зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в первый месяц осени начислили представителям 33 профессиональных групп, в их числе - занятые в производстве лекарств, летательных аппаратов и нефтепродуктов, а также ученые, шахтеры и автодилеры. Самые низкие зарплаты, по данным ЕМИСС, были у фотографов (34,9 тысячи рублей) и занятых на производстве одежды (чуть меньше 40 тысяч рублей).
https://ria.ru/20241125/zarplata-1985494281.html
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экономика, россия
Названы сферы с самыми высокими зарплатами в России в сентябре
Самые высокие зарплаты в России в сентябре были в финансах и авиации
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Самые высокие зарплаты в России в сентябре были у сотрудников финансовых компаний, а также работающих в авиаперевозках, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, доход тех, кто трудится в сфере, связанной с финансовым посредничеством, в том числе брокеров, биржевиков и страховых агентов, в сентябре составлял в среднем 209,3 тысячи рублей. На втором месте - сотрудники пассажирского воздушного транспорта (200,7 тысячи рублей). Третью позицию между собой поделили рыбаки и разработчики программного обеспечения с зарплатой в 188,2 тысячи рублей.
В пятерку также входят занимающиеся морскими грузовыми перевозками (179,6 тысячи рублей) и добычей нефти и газа (178,2 тысячи рублей). Выше 150 тысяч рублей в сентябре получали специалисты еще из девяти отраслей, включая производство компьютеров и табачных изделий, предоставление нефтегазового сервиса и услуг по консалтингу.
Зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в первый месяц осени начислили представителям 33 профессиональных групп, в их числе - занятые в производстве лекарств, летательных аппаратов и нефтепродуктов, а также ученые, шахтеры и автодилеры.
Самые низкие зарплаты, по данным ЕМИСС, были у фотографов (34,9 тысячи рублей) и занятых на производстве одежды (чуть меньше 40 тысяч рублей).