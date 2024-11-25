https://ria.ru/20241125/zarplata-1985494281.html

Юрист объяснила, кто может получить тринадцатую зарплату в 2024 году

Юрист объяснила, кто может получить тринадцатую зарплату в 2024 году - РИА Новости, 25.11.2024

Юрист объяснила, кто может получить тринадцатую зарплату в 2024 году

Платить или нет тринадцатую зарплату, полностью зависит от усмотрения работодателя. Кому эту выплату начислят и может ли она быть урегулирована законодательно,... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:10

2024-11-25T02:10

2024-11-25T02:10

общество

зарплата

работодатель

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Платить или нет тринадцатую зарплату, полностью зависит от усмотрения работодателя. Кому эту выплату начислят и может ли она быть урегулирована законодательно, в интервью агентству "Прайм" рассказала Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.По словам юриста, тринадцатую зарплату платят во многих компаниях — где-то она заменяет новогодний подарок работникам, где-то является индексацией, а где-то право на нее зафиксировано в коллективном договоре. Общее одно — обязательной эта выплата не является. Иными словами, рассчитывать на нее могут лишь те сотрудники, которым работодатель решит ее заплатить.Между тем, Иванова советует всё же включить условие о тринадцатой зарплате в положение об оплате труда. Например, можно указать, что она заменяет ежегодную индексацию или зависит от дохода предприятия. “Буквально 2-3 предложения помогут работодателю в суде, если работник пойдет за выплатой или за индексацией, ведь положение о премиях в Трудовом кодексе прописано весьма абстрактно”, — пояснила она.

https://ria.ru/20241022/issledovanie-1979224557.html

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общество, зарплата, работодатель