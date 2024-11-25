https://ria.ru/20241125/yakutsk-1985515330.html

Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии

Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии - РИА Новости, 25.11.2024

Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии

Ледовых мастеров из Китая, Монголии и РФ собрал международный конкурс "Бриллианты Якутии", который пройдет в Якутске с 25 ноября по 1 декабря, сообщает глава... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:26

2024-11-25T09:26

2024-11-25T09:39

республика саха (якутия)

евгений григорьев

якутск

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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Ледовых мастеров из Китая, Монголии и РФ собрал международный конкурс "Бриллианты Якутии", который пройдет в Якутске с 25 ноября по 1 декабря, сообщает глава города Евгений Григорьев на своем Telegram-канале. Ежегодно конкурс по изготовлению скульптур из снега и льда проходит в Якутске в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Глава города в понедельник принял участие на торжественном открытии мероприятия. "Сегодня утром на площади Орджоникидзе торжественно открыли Международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". Особенно важно то, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире к нам приехали команды из-за рубежа – из Китая и Монголии. Мы также рады приветствовать команды соседей по ДФО из Хабаровского и Приморского краев, несколько команд выставили наши земляки из разных улусов", - отметил Григорьев. Он подчеркнул, что "Бриллианты Якутии" по праву стали одним из главных событий фестиваля. "В этом году на блиц-турнире команды будут в течение дня изготавливать фигуры на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Произведения мастеров ледовой скульптуры станут прекрасным украшением главной площади нашего города, наряду с новой новогодней елью и световой композицией "Кытыйа", будут радовать горожан и гостей Якутска!" - рассказал градоначальник По прогнозам синоптиков, в Якутске установилась относительно теплая погода. Температура воздуха днем минус 17, минус 19 градусов по Цельсию. Ранее сообщалось о том, что в 2023 году в конкурсе участвовали ледовые скульпторы из Якутии, Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва. Блиц-турнир посвятили VIII Международным спортивным играм "Дети Азии".

https://ria.ru/20241121/yakutiya-1984994762.html

якутск

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евгений григорьев, якутск