Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии
Международный конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из РФ, Китая, Монголии
© Фото : Евгений Григорьев, Глава ГО "город Якутск"/TelegramОткрытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии"
Открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии"
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Ледовых мастеров из Китая, Монголии и РФ собрал международный конкурс "Бриллианты Якутии", который пройдет в Якутске с 25 ноября по 1 декабря, сообщает глава города Евгений Григорьев на своем Telegram-канале.
Ежегодно конкурс по изготовлению скульптур из снега и льда проходит в Якутске в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии".
Глава города в понедельник принял участие на торжественном открытии мероприятия.
"Сегодня утром на площади Орджоникидзе торжественно открыли Международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". Особенно важно то, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире к нам приехали команды из-за рубежа – из Китая и Монголии. Мы также рады приветствовать команды соседей по ДФО из Хабаровского и Приморского краев, несколько команд выставили наши земляки из разных улусов", - отметил Григорьев.
Он подчеркнул, что "Бриллианты Якутии" по праву стали одним из главных событий фестиваля. "В этом году на блиц-турнире команды будут в течение дня изготавливать фигуры на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Произведения мастеров ледовой скульптуры станут прекрасным украшением главной площади нашего города, наряду с новой новогодней елью и световой композицией "Кытыйа", будут радовать горожан и гостей Якутска!" - рассказал градоначальник
По прогнозам синоптиков, в Якутске установилась относительно теплая погода. Температура воздуха днем минус 17, минус 19 градусов по Цельсию.
Ранее сообщалось о том, что в 2023 году в конкурсе участвовали ледовые скульпторы из Якутии, Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва. Блиц-турнир посвятили VIII Международным спортивным играм "Дети Азии".