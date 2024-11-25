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Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии - РИА Новости, 25.11.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
09:26 25.11.2024 (обновлено: 09:39 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/yakutsk-1985515330.html
Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии
Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии - РИА Новости, 25.11.2024
Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии
Ледовых мастеров из Китая, Монголии и РФ собрал международный конкурс "Бриллианты Якутии", который пройдет в Якутске с 25 ноября по 1 декабря, сообщает глава... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:26
2024-11-25T09:39
республика саха (якутия)
евгений григорьев
якутск
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Ледовых мастеров из Китая, Монголии и РФ собрал международный конкурс "Бриллианты Якутии", который пройдет в Якутске с 25 ноября по 1 декабря, сообщает глава города Евгений Григорьев на своем Telegram-канале. Ежегодно конкурс по изготовлению скульптур из снега и льда проходит в Якутске в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии". Глава города в понедельник принял участие на торжественном открытии мероприятия. "Сегодня утром на площади Орджоникидзе торжественно открыли Международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". Особенно важно то, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире к нам приехали команды из-за рубежа – из Китая и Монголии. Мы также рады приветствовать команды соседей по ДФО из Хабаровского и Приморского краев, несколько команд выставили наши земляки из разных улусов", - отметил Григорьев. Он подчеркнул, что "Бриллианты Якутии" по праву стали одним из главных событий фестиваля. "В этом году на блиц-турнире команды будут в течение дня изготавливать фигуры на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Произведения мастеров ледовой скульптуры станут прекрасным украшением главной площади нашего города, наряду с новой новогодней елью и световой композицией "Кытыйа", будут радовать горожан и гостей Якутска!" - рассказал градоначальник По прогнозам синоптиков, в Якутске установилась относительно теплая погода. Температура воздуха днем минус 17, минус 19 градусов по Цельсию. Ранее сообщалось о том, что в 2023 году в конкурсе участвовали ледовые скульпторы из Якутии, Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва. Блиц-турнир посвятили VIII Международным спортивным играм "Дети Азии".
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евгений григорьев, якутск
Республика Саха (Якутия), Евгений Григорьев, Якутск
Конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из России, Китая, Монголии

Международный конкурс в Якутске собрал ледовых мастеров из РФ, Китая, Монголии

© Фото : Евгений Григорьев, Глава ГО "город Якутск"/TelegramОткрытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии"
Открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур Бриллианты Якутии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : Евгений Григорьев, Глава ГО "город Якутск"/Telegram
Открытие Международного конкурса ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии"
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ЯКУТСК, 25 ноя - РИА Новости. Ледовых мастеров из Китая, Монголии и РФ собрал международный конкурс "Бриллианты Якутии", который пройдет в Якутске с 25 ноября по 1 декабря, сообщает глава города Евгений Григорьев на своем Telegram-канале.
Ежегодно конкурс по изготовлению скульптур из снега и льда проходит в Якутске в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии".
Глава города в понедельник принял участие на торжественном открытии мероприятия.
"Сегодня утром на площади Орджоникидзе торжественно открыли Международный конкурс ледовых и снежных скульптур "Бриллианты Якутии". Особенно важно то, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире к нам приехали команды из-за рубежа – из Китая и Монголии. Мы также рады приветствовать команды соседей по ДФО из Хабаровского и Приморского краев, несколько команд выставили наши земляки из разных улусов", - отметил Григорьев.
Он подчеркнул, что "Бриллианты Якутии" по праву стали одним из главных событий фестиваля. "В этом году на блиц-турнире команды будут в течение дня изготавливать фигуры на тему 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Произведения мастеров ледовой скульптуры станут прекрасным украшением главной площади нашего города, наряду с новой новогодней елью и световой композицией "Кытыйа", будут радовать горожан и гостей Якутска!" - рассказал градоначальник
По прогнозам синоптиков, в Якутске установилась относительно теплая погода. Температура воздуха днем минус 17, минус 19 градусов по Цельсию.
Ранее сообщалось о том, что в 2023 году в конкурсе участвовали ледовые скульпторы из Якутии, Монголии, Хабаровского края и Республики Тыва. Блиц-турнир посвятили VIII Международным спортивным играм "Дети Азии".
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